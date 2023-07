Honor Pad X9 arrive avec un écran 11,5″ 120 Hz, six haut-parleurs et un prix de 180 £

Hier encore, Honor a lancé le Pad X8 Pro en Chine, maintenant la même tablette est arrivée en Europe, mais sous un nouveau nom. Alors, rencontrez le Honor Pad X9.

Cette ardoise a une construction élégante et est composée pour le multimédia. Il dispose d’un écran LCD IPS de 11,5 pouces assez grand avec une couverture 100% sRGB. L’écran a une résolution de 2 000 x 1 200 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le X9 est équipé de 6 haut-parleurs au total – deux sur les côtés gauche, droit et inférieur. Les haut-parleurs à déclenchement par le bas sont destinés à faire rebondir le son dans la pièce pour créer une expérience audio à 360° rendue possible par la technologie Honor Histen.

La tablette est alimentée par le Snapdragon 685 et exécute MagicOS 7.1 (Android 13). Il prend en charge Google Kids Space ainsi que l’application Family Link, afin que les parents puissent définir des limites d’accès au contenu et de temps d’écran. Si vous avez plusieurs appareils Honor, Honor Connect partagera les notifications entre eux et facilitera les transferts de fichiers.

La tablette a un corps en métal qui mesure 6,9 ​​mm d'épaisseur et pèse 495 g. C'est avec une batterie de 7 250 mAh à l'intérieur.













Coussin d’honneur X9

Le Honor Pad X9 n’a qu’une seule configuration pour l’instant : Wi-Fi, 4 Go de RAM et 128 Go de stockage pour 250 €/180 £. Il sera disponible en Allemand maintenant et au Royaume-Uni à partir du 19 juillet via la boutique en ligne HiHonor. Le magasin britannique vous offrira une paire gratuite d’écouteurs Honor X5 (40 £) si vous achetez avant la fin du mois de juillet. La tablette sera également disponible chez d’autres revendeurs : Amazon, Argos, Very et Currys.

À titre de comparaison, l’ancien Honor Pad X8 coûte 180 €/140 £ dans une configuration 4/64 Go. L’ardoise plus ancienne est plus petite – écran 10,1 pouces à 60 Hz, 1 920 x 1 200 pixels – et dispose d’une batterie plus petite de 5 100 mAh. De plus, il ne dispose que de haut-parleurs stéréo et utilise un chipset MediaTek MT8786.