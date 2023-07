Honor Pad X9 à revoir

Découvrez le Honor Pad X9 – une tablette simple qui devrait être sur votre radar si vous recherchez un appareil de consommation multimédia que vous pouvez emporter n’importe où.

Le Honor Pad X9 est difficile à battre en termes d’ensemble pour son prix. Il est livré dans une configuration unique de 4/128 Go qui vous coûtera 250 €/180 £ et il est livré avec un chargeur 10 W et un câble USB.









Déballage du Honor Pad X9

Revenons à ces informations d’identification multimédia. À l’avant, le Honor Pad X9 dispose d’un grand écran LCD de 11,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1 200 x 2 000 px. Il y a six haut-parleurs autour de l’écran. En orientation paysage, vous en obtenez deux à gauche et à droite, et deux en bas. L’objectif des deux derniers est de faire rebondir le son d’une surface sur laquelle vous avez placé l’ardoise, créant un effet à 360 degrés.

La qualité audio est solide, mais nous nous attendions à un peu plus de punch du système à six haut-parleurs. Sur une note positive, l’affichage est bien vif et très lumineux.

Pour résumer quelques-unes des principales caractéristiques, le Honor Pad X9 dispose d’une batterie de 7 250 mAh qui devrait fournir une bonne autonomie couplée à la puce Snapdragon 695 de 6 nm. Il y a deux vivaneaux 5MP de chaque côté pour les appels vidéo.

Vous pouvez obtenir le Honor Pad X9 dès maintenant sur le site Web d’Honor en Malaisie, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et en Italie, et Honor propose quelques offres groupées intéressantes pour accompagner le prix. Vous pouvez coupler la tablette avec un Honor Band 7 pour 40 € (en baisse de 10 €), les Honor Earbuds X5 pour 50 € (également en baisse de 10 €) ou les Honor Earbuds 3 Pro pour 100 € (en baisse de 70 €).

Le seul problème est que Honor ne propose pas actuellement d’étui avec une béquille ou une option de clavier, mais vous les trouverez probablement sur le marché tiers.