Le Honor Pad 8 a été annoncé en juillet pour les consommateurs chinois et 1,5 mois plus tard a fait son chemin vers le marché mondial. Maintenant, la marque indépendante a répertorié un Pad X8 Lite sur son site Web qui semble être une option plus abordable, mais après une inspection plus approfondie, nous avons réalisé qu’il s’agissait d’un Honor Tab 7 renommé avec un chipset Helio P22T et un ancien Android.

L’appareil est livré avec un écran LCD de 9,7 pouces avec une résolution de 1280 x 800 pixels. À l’intérieur, le chipset Mediatek dispose de 32 Go de stockage pour lui tenir compagnie, ce qui est extrêmement faible et loin des options de 128 Go que Honor offrait à son public. La RAM n’est pas mentionnée et on ne peut qu’espérer qu’elle soit de 4 Go.

L’appareil photo à l’arrière est de 5 MP et n’a aucun flash LED. La caméra frontale pour les appels vidéo et les situations de travail/étude à la maison est de 2 MP.

L’interface utilisateur est Magic UI 6.1 basée sur Android 10 (oui, vraiment). Étant donné que cette tablette est axée sur la productivité, elle peut ouvrir jusqu’à 4 applications sur l’écran simultanément et offre également un mode e-book où elle imite les lecteurs e-ink. Le Pad X8 Lite est certifié TUV Rheinland pour une faible teneur en lumière bleue

Les autres caractéristiques comprennent deux gros haut-parleurs sur les deux côtés courts, une batterie de 5 100 mAh chargée via un port micro USB, Bluetooth 5.1 et Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. Il n’y a pas de prise audio 3,5 mm.

Le Honor Pad X8 Lite est répertorié dans les couleurs Neo Mint sur le site Web mondial sans aucune information sur la disponibilité ou s’il aura une variante LTE. En regardant le prix de la Tab 7 en Chine l’année dernière, nous ne pouvons que supposer que cette version coûtera moins de 200 $.

La source