Honor Pad V8 Pro fait ses débuts avec un écran Dimensity 8100 et 144Hz

Parallèlement à l’annonce du Honor 80 GT, la société a présenté sa tablette Pad V8 Pro avec un matériel costaud sous le capot. Il s’agit de la tablette haut de gamme d’Honor, elle a donc un bon coup de poing.

Le Honor Pad V8 Pro est construit autour d’un grand écran LCD IPS de 12,1 pouces avec une résolution de 2560 x 1600 pixels, une profondeur de couleur de 10 bits, une couverture de la gamme de couleurs 100% DCI-P3 et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Selon Honor, il s’agit de la première tablette à proposer un taux de rafraîchissement de 144 Hz. Un autre élément intéressant est la certification IMAX Enhanced qui permettrait aux utilisateurs de diffuser du contenu conforme à la même norme. Cela était auparavant répandu sur les téléviseurs, mais il semble que la fonctionnalité ait également fait son chemin dans le monde des tablettes.

Pour une expérience multimédia complète, l’appareil dispose également d’un ensemble de huit haut-parleurs puissants prenant en charge le son surround DTS:X.

L’affichage rapide serait également utile dans les jeux puisque l’appareil est alimenté par un puissant SoC Dimensity 8100, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Des options 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go sont également disponibles.

Comme c’est généralement le cas avec les tablettes, la configuration de l’appareil photo n’est pas particulièrement impressionnante, nous avons donc un 13MP standard. Caméra f/2.0 à l’arrière et une caméra frontale de 5MP, f/2.2 avec mise au point fixe.

Tout ce matériel est alimenté par une batterie généreuse de 10 050 mAh avec prise en charge d’une charge filaire rapide de 35 W. Le V8 Pro est livré avec Android 12 et Magic UI 7.0 prêts à l’emploi.









Honor V8 Pro avec clavier magnétique et stylet

Le Honor Pad V8 Pro va bien avec le clavier magnétique d’Honor et un stylet actif.











Les trois variantes de couleur Honor V8 Pro

Les couleurs disponibles sont le gris, le bleu et l’orange, ce dernier présentant une texture en similicuir. Les options grises et bleues sont revêtues d’aluminium. Le V8 Pro commence à 2 599 CNY (375 $) pour l’option 8 Go/128 Go, tandis que les itérations 8 Go/256 Go et 12 Go/256 Go demandent respectivement 2 899 CNY (420 $) et 3 299 CNY (475 $). Les précommandes sont déjà ouvertes, les ventes réelles commençant le 30 décembre. On ne sait pas encore si la tablette sortira de Chine.

Source (en chinois)