Honor Pad 8 po pour examen

Tout juste sorti de son dévoilement IFA 2022 pour le marché européen, nous avons le Honor Pad 8 avec nous pour une prise en main rapide et passer en revue ses principales fonctionnalités. Malgré le nom Pad 8, la tablette dispose d’un grand écran LCD IPS de 12 pouces avec une résolution de 1200 x 2000 pixels et un rapport d’aspect de 5:3. Cela fait du Pad 8 un excellent appareil pour la consommation multimédia et le multitâche. Cela fait bizarre d’utiliser la tablette en mode portrait étant donné le rapport d’aspect étrange.

Notre unité d’examen est disponible dans le coloris bleu qui est une teinte sombre qui attire de nombreuses empreintes digitales. Il y a une paire de haut-parleurs de chaque côté de l’écran et un câble USB-C pour le chargement et les transferts de données. La moitié supérieure contient les boutons d’alimentation et de volume. La boîte de vente au détail contient un chargeur de 22,5 W et un câble USB-A vers USB-C. Honor propose également un accessoire de clavier en option qui devrait faciliter les tâches de productivité.









Expérience tablette

Pad 8 a un look et une sensation haut de gamme avec sa construction en aluminium élégante. Il est également assez fin à 6,9 mm et ne pèse que 520 grammes. L’interface logicielle est couverte par Magic UI 6.1 basé sur Android 12. Il existe quelques fonctionnalités multitâches intéressantes, notamment un tiroir d’application à bascule rapide avec des fenêtres flottantes. Le dock peut également contenir jusqu’à quatre applications récemment utilisées. Vous pouvez également mettre en miroir un smartphone Honor compatible sur la tablette.