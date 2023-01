Honor Magic5 Lite apparaît sur la console Google Play avec un chipset Snapdragon 695

La série Honor Magic4 a fait ses débuts en février, il est donc presque temps pour la nouvelle série. Nous avons vu des fuites qui indiquent que le modèle premium Magic5 utilisera le Snapdragon 8 Gen 2. Mais il y aura aussi un modèle “lite” abordable et celui-ci utilisera une puce de puissance inférieure – un Snapdragon 695, selon Google Console de jeu.







Honor Magic5 Lite (image de la console Google Play)

Le Honor Magic4 Lite utilisait également un Snapdragon 695, mais cela semble être une version différente de la puce. Les six petits cœurs dérivés du Cortex-A55 fonctionnent à 1,8 GHz au lieu du 1,7 GHz standard. Les deux gros cœurs basés sur Cortex-A78 fonctionnent à 2,2 GHz, comme sur la puce d’origine.

Honor a déjà utilisé ce chipset, soit dit en passant, le Honor X9 5G a également ses petits cœurs cadencés à 1,8 GHz. En dehors de cela, le X9 est presque identique au Magic4 Lite (également, les deux ont été lancés à une semaine d’intervalle).







Spécifications Honor Magic5 Lite sur la console Google Play

Le Magic5 Lite (alias Honor HNRMO-Q et RMO-NX1) fonctionne sous Android 12 et contient 8 Go de RAM, sur la base des informations GPC. En outre, il dispose d’un écran FHD+ (1 080 x 2 400 pixels, 20:9). Les dimensions ne sont pas connues pour le moment, mais le modèle 2022 avait un grand écran LCD de 6,81 pouces et celui-ci devrait être dans le même ordre d’idées. D’après l’image publiée par le GPC, il semble que le nouveau modèle aura un écran incurvé (le Magic4 Lite avait un écran plat).

Étant donné que le lancement n’est pas trop loin dans le futur, nous devrions bientôt commencer à voir plus de détails sur la prochaine série Honor Magic5.

