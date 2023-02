Honor Magic5 Lite annoncé avec une charge SD 695 et 40W

Avant son grand événement MWC, Honor est allé de l’avant et a annoncé son combiné Magic5 Lite en France. Le téléphone est en fait un Honor X9a renommé pour les marchés européens.

Honor Magic5 Lite propose un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec une résolution FHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau produit des couleurs 10 bits, apporte une gradation PWM de 1920 Hz et est livré avec un scanner d’empreintes digitales intégré. Il y a une petite découpe pour la caméra selfie 16MP sur le dessus.

Le dos apporte un îlot de caméra circulaire substantiel avec une caméra principale de 64MP, un objectif ultra large de 5MP et une caméra macro de 2MP. Magic5 Lite est équipé du chipset Snapdragon 695 avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Le téléphone démarre Magic UI 6.1 basé sur Android 12 et contient une batterie de 5 100 mAh avec une charge rapide de 40 W.











Honor Magic5 Lite dans ses trois couleurs officielles

Honor Magic5 Lite sera disponible dans les couleurs Midnight Black, Emerald Green et Titanium Silver. Les précommandes en France devraient commencer le 20 février avec un prix fixé à 379 € pour la version 6/128 Go.

Source (en français)