Honor Magic5 devrait être lancé avec la caméra principale Snapdragon 8 Gen 2 et 50MP

Qualcomm devrait annoncer son chipset phare Snapdragon 8 Gen 2 lors de son sommet annuel qui se déroule du 15 au 17 novembre et nous nous attendons à ce que tous les principaux OEM Android apportent des appareils avec lui peu de temps après. Une nouvelle série de spécifications divulguées par le pronostiqueur Station de chat numérique suggèrent que nous verrons le prochain chipset phare sur le Honor Magic5.

L’appareil comporterait également un écran incurvé de 6,8 pouces à taux de rafraîchissement élevé avec gradation PWM. En termes de caméras, Magic5 apportera un jeu de tir principal de 50 MP avec réglage AI ISP. Le produit phare offrira également un indice de protection IP-68 pour la résistance à l’eau et à la poussière et une charge filaire ultra-rapide de 100 W et sans fil de 50 W.

Dans les nouvelles liées aux fuites de spécifications, DCS signale également un nouveau téléphone pliable d’Honor qui devrait également utiliser le chipset Snapdragon 8 Gen 2 et une charge filaire de 66 W.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)