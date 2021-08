Honor Magic3 apparaît sur AnTuTu, révélant les spécifications clés

Le Honor Magic3 arrivant le 12 août a été repéré sur Geekbench hier avec un SoC Snapdragon 888+, 8 Go de RAM et Android 11. Maintenant, il est également apparu sur AnTuTu, mais avec 12 Go de RAM LPDDR5 et quelques spécifications supplémentaires.

La base de données de référence révèle que le Magic3 aura 512 Go de stockage UFS 3.1 à bord et que son écran aura un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Cependant, il ne mentionne pas le type, la résolution ou la diagonale du panneau.

En parlant de performances, le Magic3 a marqué 749 223 points dans le test d’AnTuTu, ce qui est inférieur à ce que les smartphones alimentés par Snapdragon 888 ont obtenu lors de nos tests. C’est parce que cela pourrait être une unité d’ingénierie et vous pouvez vous attendre à de meilleurs résultats de la version commerciale.

Il convient également de mentionner que le Magic3 qui est apparu sur Geekbench avait le code de modèle ELZ-AN10, tandis que celui qui est passé par AnTuTu a la désignation de modèle ELZ-AN20.

Honor n’a pas encore détaillé la fiche technique du Magic3, mais grâce aux teasers officiels précédemment partagés, nous savons qu’il sera livré avec deux caméras à l’avant et cinq à l’arrière.

La source (en chinois) | Passant par