Honor Magic Vs2 fera ses débuts le 12 octobre, Watch 4 Pro suivra

Honor n’a présenté le Magic V2 qu’en juillet, mais il est déjà préparé pour un autre lancement pliable. Le Magic Vs2 sera officiellement annoncé le 12 octobre, a révélé la marque sur Weibo, et nous verrons également une nouvelle Watch 4 Pro portable à ses côtés.

Le grand événement de jeudi sera précédé d’un autre plus petit demain, le 10 octobre, lorsque le Honor Play 50 Plus sera dévoilé au public chinois.









Honorer Magic Vs2, Watch 4 Pro, Play 50 Plus

Honor devrait proposer le Magic Vs2 comme une légère mise à jour par rapport au Magic Vs. de l’année dernière. Un benchmark récent de Geekbench suggérait un chipset Snapdragon 8+ Gen 1 et 16 Go de RAM. Le Vs2 aura un appareil photo principal de 50 MP, et nous sommes curieux de savoir si Honor a décidé de conserver également les objectifs ultra-larges de 50 MP et le téléobjectif de 8 MP.









La caméra Magic Vs2 (à gauche) est visiblement différente de Magic V2 (à droite)

L’argument de vente du Magic Vs2 sera apparemment son corps – il est censé être plus fin que le Vs, qui avait déjà un profil bien fin de 6,1 mm une fois déplié. Le téléphone a été certifié avec une charge filaire de 66 W, ce qui est le même que tout autre appareil Honor Magic V, et bien qu’il n’y ait aucun changement, il s’agit toujours d’une norme assez rapide dans le monde des pliables.

Source (en chinois)