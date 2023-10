Honor Magic Vs2 fait ses débuts avec un corps plus léger et des écrans OLED LTPO mis à jour

Honor a annoncé un autre appareil pliable dans sa gamme Magic V, qui succède au Magic Vs. Le nouveau Magic Vs2 apporte un cadre en alliage de magnésium mis à jour avec une charnière en titane Luban nouvellement développée qui permet à l’appareil d’être remarquablement mince avec seulement 229 grammes. C’est plus léger que le Magic V2 (231 grammes) et cela dépasse la récente récolte de téléphones-bars phares.

Magic Vs2 est également remarquablement fin : 10,7 mm à l’état plié et seulement 5,1 mm une fois déplié. Vous obtenez un écran de couverture LTPO OLED de 6,43 pouces avec une résolution de 1 060 x 2 376 px, un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et un rapport hauteur/largeur de 20:9. Honor affirme également que le panneau de couverture peut atteindre jusqu’à 2 500 nits de luminosité.









Honneur à la Magie Vs2

L’écran intérieur mesure 7,9 pouces et possède la même technologie LTPO OLED, un taux de rafraîchissement de 1 à 120 Hz et un rapport hauteur/largeur de 9,8:9. Les deux panneaux prennent en charge HDR 10+ et disposent de caméras frontales de 16 MP logées dans des découpes perforées. Magic Vs2 prend également en charge la saisie au stylet sur les écrans externes et internes.

Honor a opté pour le même chipset Snapdragon 8+ Gen 1 associé à 12/16 Go de RAM et 256/512 Go de stockage. L’appareil abrite des caméras mises à jour avec un jeu de tir principal de 50 MP, un module téléobjectif de 20 MP avec un zoom optique 2,5x et un objectif ultra-large de 12 MP.











Magic Vs2 en noir velours, bleu glacier et violet corail

Le côté logiciel est couvert par MagicOS 7.2 basé sur Android 13 avec plusieurs améliorations pour le plus grand écran comme le multitâche en écran partagé, l’ouverture côte à côte de deux instances de la même application et le mode aspirateur gratuit qui divise les deux moitiés de l’écran pour un ordinateur portable. -expérience similaire sur les applications prises en charge. Honor a également réussi à installer une batterie de 5 000 mAh avec un support de charge rapide filaire de 66 W.

Magic Vs2 est disponible dans les couleurs Velvet Black, Glacier Blue et Coral Purple. Le prix commence à 6 999 CNY (958 $) pour le modèle 12/256 Go et va jusqu’à 7 699 CNY (1 054 $) pour la version 16/512 Go. Les précommandes sont désormais en ligne en Chine sur le site officiel de Honor tandis que les ventes ouvertes débuteront le 17 octobre.

Source (en chinois)