Honor Magic Vs pour examen

Le Honor Magic Vs vient de faire sa première et nous avons la chance d’en avoir un dans notre bureau pour le tester. Ceci étant l’unité chinoise avec un logiciel non finalisé, nous nous concentrerons uniquement sur le matériel, mais faisons d’abord un déballage.

Le téléphone est livré avec un chargeur 66W, un câble USB et un étui pour le panneau arrière.

Le Honor Magic Vs est plus fin et plus léger que son prédécesseur grâce à une conception de charnière radicalement améliorée. Le téléphone ressemble au Xiaomi Mix Fold 2 dans la main.

À l’intérieur, le Magic Vs dispose d’un Snapdragon 8+ Gen 1 avec jusqu’à 12 Go de RAM. Le Snapdragon 8 Gen 2 est juste au coin de la rue, mais le Gen 1 est toujours tout à fait capable, en particulier dans sa forme Plus.

Les deux écrans du Magic Vs sont magnifiques. À l’intérieur, il y a un OLED de 7,9 pouces 2272x1984px avec un taux de rafraîchissement de 90Hz, tandis qu’à l’extérieur il y a un OLED de 6,45 pouces 2560x1080px avec un taux de rafraîchissement plus rapide de 120Hz.

Le taux de rafraîchissement interne inférieur désavantage le Honor Magic Vs par rapport à ses rivaux directs, bien que la différence entre 90 Hz et 120 Hz ne soit pas aussi drastique que celle de 60 Hz à 90 Hz.









Honorer la magie Vs

Le pliable d’Honor présente quelques avantages par rapport à ses concurrents. Il dispose d’une configuration d’imagerie capable, qu’il emprunte à la série Honor 70 Pro. Il dispose d’un appareil photo principal Sony IMX800 de 54MP, d’une unité ultra large de 50MP et d’un téléobjectif 8MP 3x. L’autre avantage clé est la batterie de 5 000 mAh, qui dépasse à la fois le pliable de Xiaomi et le Galaxy Z Fold4 de Samsung.

Nous allons maintenant passer aux tests réels des Honor Magic V car il y a beaucoup à couvrir.