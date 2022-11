Honor Magic Vs arrive avec une charnière améliorée et un corps plus léger

Honor organise un événement massif de deux jours en Chine, qui a culminé aujourd’hui avec l’annonce de son nouveau produit phare pliable – Honor Magic Vs. Il est plus fin et plus léger que son prédécesseur, et la société a révélé que la réduction de poids provient d’une toute nouvelle conception de charnière sophistiquée, permettant au téléphone de se fermer sans espace.

Le Magic Vs est livré avec un Snapdragon 8+ Gen 1, qui n’est peut-être pas le dernier né de Qualcomm, mais qui reste un chipset phare assez performant. Le téléphone dispose d’options de mémoire de 12/256 Go et 12/512 Go, ainsi que d’une nouvelle variante plus abordable avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Un grand écran nécessite plusieurs outils pour fonctionner, et Honor a annoncé que ce pliable fonctionnera avec un stylet nouvellement introduit appelé Magic Pen, qui se connectera au pliable via Bluetooth.

L’écran OLED pliable de 7,9 pouces à l’intérieur a une résolution de 2272 x 1984 pixels, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité allant jusqu’à 800 nits. Sur le papier du moins, il apparaît que l’écran est le même que sur le Magic V d’origine.

L’OLED externe de 6,45 pouces a un aspect haut et une résolution de 2560 x 1080 pixels, mais un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge HDR10+. Les deux panneaux sont 10 bits, ce qui signifie qu’ils ont plus d’un milliard de couleurs.

Honor a révélé que le panneau pliable sera pratiquement sans pli, car la nouvelle charnière est “soigneusement conçue avec une technologie de traitement monobloc”. Au lieu d’avoir 92 éléments, il n’y en a plus que 4 tout en maintenant la durabilité et la robustesse. La charnière a été testée chez Honor Labs pour résister à plus de 400 000 plis, soit plus de dix ans d’utilisation, avec 100 plis par jour.



George Zhao, PDG d’honneur

Honor Magic Vs apporte une configuration triple caméra remaniée, avec un capteur principal Sony IMX800 de 54MP derrière un objectif F/1.9 – un combo que nous avons vu sur la série Honor 70 Pro. À ses côtés se trouve une caméra ultra grand angle de 50 MP qui agit également comme un objectif macro, ainsi qu’un téléobjectif de 8 MP avec zoom optique 3x.

Il y a une caméra selfie 16MP sur l’écran de couverture avec une ouverture f/2.45 à l’avant. Honor n’a rien dit sur la caméra à l’intérieur qui devrait servir pour les conférences téléphoniques.

Ce pliable apporte une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 66 W qui devrait recharger la batterie de 0 à 100 % en 46 minutes. Le téléphone exécute le MagicOS 7.0 qui vient d’être annoncé, mais il est au-dessus d’Android 12.

Honor Magic Vs arrivera en trois couleurs – Orange, Cyan et Noir, et il y a aussi deux autres options qui seront exclusives pour le combo de mémoire le plus élevé – Noir et Or. La version 8/256 Go est au prix de 7 499 CNY (1 050 $/1 015 €), la version 12/256 Go est de 7 999 CNY (1 120 $/1 080 €) et la variante supérieure 12/512 Go est de 8 999 CNY (1 260 $/ 1 220 €).

La société prend déjà des précommandes en Chine, tandis que la première vente est prévue pour le 30 novembre. Le PDG d’Honor n’a rien dit sur la disponibilité mondiale devant la foule nationale, mais les représentants de la société nous ont confirmé que le Honor Magic Vs ira internationale au T1 2023.

La source