Honor Magic Vs arrive au Royaume-Uni pour 1 399 GBP

Le Honor Magic Vs a été annoncé en novembre 2022 au public chinois et a ensuite commencé son voyage mondial en février 2023 lors du MWC à Barcelone. Aujourd’hui, Honor a révélé que le pliable arrivait enfin au Royaume-Uni avec un prix de 1 399 £.

Le pliable sera mis en vente le 19 mai sur le site Web de l’entreprise dans les couleurs cyan et noir. Une semaine plus tard, il arrivera sur Amazon, Argos et Very, où seule cette dernière option de couleur sera disponible. Selon le communiqué de presse officiel, le transporteur Three proposera également les Magic Vs début juin avec 6 mois de temps d’antenne gratuit sur les forfaits de données illimités.

C’est l’un des premiers pliables qui a échappé à la Chine et vise à défier la domination de Samsung dans le domaine. Lorsque nous avons examiné les Magic V en mars, nous avons trouvé la durée de vie et la charge de sa batterie assez impressionnantes, et le chipset avait plus qu’assez de puissance.

Cependant, Honor a encore du mal à développer le logiciel pour tirer pleinement parti du vaste écran externe.

Néanmoins, l’appareil reste l’un des pliables les plus légers du marché. Avec une excellente expérience d’appareil photo, cela pourrait valoir son prix, qui pourrait descendre à 1 199 £ si vous vous abonnez à une newsletter et finalisez l’achat avant le 26 mai.