Honor Magic V2 fait ses débuts mondiaux, mais des questions importantes restent sans réponse

Honor a tenu un discours à Berlin dans le cadre de l’IFA 2023. Le fabricant de smartphones a dévoilé le concept V Purse, un smartphone pliable vers l’extérieur qui peut être porté comme une pochette.

Mais George Zhao, PDG de Honor, a consacré la majeure partie de l’événement à la présentation du Magic V2 pliable au public mondial. Et même si nous avons eu un autre aperçu des principales fonctionnalités du téléphone, les détails les plus intéressants ont été laissés de côté. Nous n’avons pas appris combien coûtera le Magic V2 en dehors de la Chine, ni reçu de délai de disponibilité.

Le Honor Magic V2 est arrivé avec le profil le plus fin de tous les pliables et un corps plus léger que certains téléphones phares. Nous sommes allés en Chine pour le dévoilement et nous avons été impressionnés par la sensation du téléphone dans la main, malgré le fait qu’il s’agisse d’un appareil pliable doté d’un énorme écran interne et d’une batterie de 5 000 mAh.

Le Magic V2 est actuellement vendu uniquement en Chine. Honor suivra probablement cet événement avec un véritable lancement de Magic V2 où les détails de disponibilité seront discutés, mais nous n’avons pas encore vu quand cela se produira.