Honor Magic V2 émerge dans une série d’images pratiques

Honor se prépare à lancer son Magic V2 pliable le mercredi 12 juillet et nous avons enfin un aperçu réel de l’appareil grâce à plusieurs images en main qui sont apparues sur Weibo. Magic V2 est affiché dans ses options de couleur bleue et noire, bien que nous n’obtenions qu’une visite guidée de l’appareil dans son état plié.











Prise en main du Honor Magic V2

Nous pouvons voir que l’écran de couverture arbore des lunettes minces et une découpe de trou de perforation pour la caméra orientée vers l’avant. Le plus intéressant est que le côté droit du panneau se courbe dans le cadre. Magic V2 est un pliable élégant avec un profil étroit et sera parmi les pliables les plus fins à lancer. Selon les spéculations, l’appareil pèse moins de 240 grammes.

Les versions bleue et noire du téléphone apportent une finition semblable à du cuir et un îlot de caméra substantiel qui dépasse un peu, en particulier dans les prises de vue latérales. Nous pouvons voir trois capteurs de caméra à l’arrière et nous savons déjà que le tireur principal aura un objectif équivalent 25 mm avec une ouverture f/1.9.









Caméras Magic V2

Le reste de la fiche technique est encore assez vague – des rumeurs suggèrent que l’écran principal sera de la variété LTPO AMOLED avec un taux de rafraîchissement plus élevé que son prédécesseur et une gradation PWM haute fréquence.











Honor Magic V2 en bleu

Le prochain Honor pliable devrait être lancé en deux versions, l’une comprenant le chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage et une version moins chère avec le SoC Snapdragon 8+ Gen 1 de l’année dernière. Nous attendons également une batterie de 5 000 mAh avec prise en charge de la charge sans fil de 50 W.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)