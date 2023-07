Honor Magic V2 Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Honor se prépare à lancer son dernier appareil pliable sous la forme du Magic V2.

Il n’y a pas longtemps à attendre, mais voici ce que nous savons jusqu’à présent sur ce smartphone haut de gamme qui, espérons-le, sortira de Chine.

Quand sortira le Honor Magic V2 ?

Il a été officiellement annoncé que le Honor Magic V2 sera lancé le 12 juillet 2023.

Lors de son discours d’ouverture au MWC Shanghai, le PDG de Honor, George Zhao, a confirmé les rumeurs sur la date de sortie, bien que nous ne sachions pas encore si c’est uniquement en Chine ou la date mondiale.

Le Honor Magic V original n’est jamais sorti de son territoire d’origine, mais le Honor Magic Vs suivant a eu sa première sortie en novembre 2022 en Chine, suivie d’une sortie mondiale en février 2023, bien qu’elle n’inclue pas l’Amérique du Nord.

Si Honor s’en tient à ce modèle, nous verrons peut-être le Magic V2 en Europe en octobre, mais espérons-le plus tôt. Un lancement américain est peu probable.

Combien coûtera le Honor Magic V2 ?

Il n’y a pas eu de mot officiel sur le prix du Honor Magic V2 au moment de la rédaction. Pour vous guider, nous pouvons nous tourner vers le modèle précédent. Au lancement, le Honor Magic Vs coûtait 1 399 £/1 599 € (environ 1 690 $), ce qui le rend juste un peu plus abordable que ses principaux rivaux le Samsung Galaxy Z Fold 4 (1 799 $/1 649 £/1 799 €) et le nouveau Pixel Pliez (1 799 $ / 1 749 £ / 1 899 €).

Les prix pliables ne semblent pas baisser autant, nous nous attendons donc à ce que le Honor Magic V2 ait un prix similaire.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Honor Magic V2 ?

Même avec la date de sortie si proche, Honor n’a pas encore annoncé de spécifications car il est vraisemblablement en train de l’enregistrer pour l’événement. Nous avons cependant vu de fortes rumeurs sortir, ce qui nous donne un indice sur ce qui pourrait être en magasin.

GSMArena rapporte que le nouvel appareil sera disponible en deux versions, offrant aux acheteurs le choix entre les chipsets Snapdragon 8+ Gen 1 et Snapdragon 8 Gen 2, rejoints par jusqu’à 16 Go de RAM et un stockage maximum de 512 Go. Cela serait conforme à ce que nous avons vu sur les Honor Magic Vs, qui sont arrivés avec le Snapdragon 8+ Gen 1.

Comme pour tous les pliables, l’écran est une partie extrêmement importante de l’appareil. C’est donc une bonne nouvelle que le pronostiqueur chinois Digital Chat Station (via GizmoChina) a publié que le Magic V2 sera livré avec un panneau 2K LTPO doté d’une gradation haute fréquence. Il n’y a pas de détails sur la taille, ou quoi que ce soit sur le panneau externe, mais si le facteur de forme du Magic V est maintenu, alors l’écran pliant devrait être de 7,9 pouces, tandis que l’extérieur du téléphone arborera un panneau OLED de 6,45 pouces fonctionnant à une résolution de 2560 x 1080 et avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.

La taille de la batterie semble être une énigme. Le Honor Magic V était équipé d’une cellule de 4750 mAh prenant en charge une charge allant jusqu’à 66 W. Digital Chat Station a publié que le Magic V2 augmentera jusqu’à 5800 mAh, tandis que GizmoChina dit que Honor installera une double cellule haute densité évaluée à 2840 mAh et 2060 mAh. Quoi qu’il en soit, il semble que les utilisateurs devraient disposer de plus de réserves d’énergie avec le nouveau pliable.

Les caméras sont également prêtes à être modifiées. Plusieurs rapports que nous avons vus pensent que Honor s’en tiendra au triple réseau de caméras qui est apparu sur le Magic V, mais le tireur principal de 50Mp pourrait être mis à niveau vers un module de 108Mp à la place, et GizChina publie également que la stabilisation optique de l’image pourrait être incluse pour améliorer la netteté des images et de la vidéo.

C’est tout ce que nous savons jusqu’à présent, bien qu’avec la date de sortie si proche, il ne faudra pas longtemps avant que nous sachions le chargement complet du nouveau pliable d’Honor. En attendant, consultez notre guide des meilleurs téléphones pliables pour savoir ce que le Magic V2 doit battre.