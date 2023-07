Honor Magic V2 annoncé comme le téléphone pliable le plus fin à ce jour

Honor vient d’annoncer son téléphone pliable de troisième génération – le Magic V2. C’est une véritable merveille de design à seulement 9,9 mm dans son état plié (4,7 mm déplié) et pèse 231 grammes.









Magic V2 mesure 9,9 mm d’épaisseur une fois plié et pèse 231 grammes

Pour référence, le pliable le plus fin jusqu’à présent était le Xiaomi Mix Fold 2 qui mesure 11,2 mm à l’état plié et pèse 262 grammes.

L’autre élément de conception soigné du Magic V2 est son mécanisme de charnière unibody sans engrenage qui utilise un couvercle en alliage de titane imprimé en 3D développé par Honor. Le mécanisme de pliage utilise également des vis courtes personnalisées dans le composant de charnière. Il n’y a pas de protection officielle contre les infiltrations, mais Honor a confirmé que Magic V2 dispose d’un revêtement P2i sur tous les éléments internes qui le protègent contre les éclaboussures d’eau accidentelles.





Magic V2 dispose d’un écran principal OLED LTPO de 7,92 pouces avec une résolution de 2 156 x 2 344 px et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le panneau est compatible HDR 10+ et peut produire jusqu’à 1 600 nits de luminosité en mode automatique. Honor a également ajouté une gradation PWM haute fréquence de 3 840 Hz pour des animations sans scintillement. L’écran principal comprend également une caméra frontale de 16 mégapixels logée dans une découpe perforée et prend en charge l’entrée du stylet.

L’écran de couverture est de 6,43 pouces. Il s’agit d’un panneau OLED 10 bits avec une résolution de 2 376 x 1 060 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il présente la même gradation PWM haute fréquence que l’écran principal et une luminosité maximale de 2 500 nits en mode automatique. L’autre élément intéressant est que l’écran de couverture prend également en charge la saisie au stylet, ce qui est un ajout intéressant pour noter des notes lors de vos déplacements.

Magic V2 est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 doté d’un cœur principal Cortex-X3 overclocké à 3,36 GHz. L’appareil est disponible avec 12 Go de RAM et 256/512 Go de stockage tandis que le Magic V2 Ultrame dispose de 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

À l’arrière, Magic V2 apporte une caméra principale de 50MP (ouverture f/1.9 et OIS) ainsi qu’un module ultra large de 50MP (ouverture f/2.0) ainsi qu’un module téléobjectif de 20MP avec zoom optique 2,5x et OIS.

Le front logiciel est couvert par MagicOS 7.2 basé sur Android 13. Magic V2 est livré avec une batterie silicium-carbone de 5 000 mAh et une charge filaire de 66 W.

Magic V2 arrive dans les couleurs Noir, Noir Soie, Violet Soie et Or. La version de base 12/256 Go est au prix de 8 999 CNY. La version 12/512 Go coûte 9 999 CNY tandis que l’édition Magic V2 Ultimate avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage coûtera 11 999 CNY.

RAM/stockage Prix en USD (converti)

12/256 Go 8 999 CNY 1 254 $

12/512 Go 9 999 CNY 1 394 $

16 Go/1 To 11 999 yuans 1 672 $





Les précommandes en Chine commencent plus tard dans la journée tandis que les ventes ouvertes sont prévues pour le 20 juillet. Honor n’a pas encore confirmé les prix et la disponibilité internationaux.