Honor Magic Fold arrive alors que la société cherche à présenter son propre produit phare pliable

Un nouveau rapport de Display Supply Chain nous donne un aperçu de ce qui va arriver dans le segment des smartphones pliables. Et sans doute la partie la plus intéressante est que Honor prépare son propre combiné pliable, probablement appelé Magic Fold.

L’appareil utiliserait des panneaux pliables BOE et Visionox et arrivera sur le marché vers la fin de cette année. Avant cela, cependant, vivo et Xiaomi devraient sortir leurs concurrents avec le nouveau panneau UTG de Samsung. La rumeur dit que Motorola manque la fête et prendra le temps de repenser son design et de faire son retour en 2022.

De plus, le Z Fold3 de Samsung sera le premier téléphone pliable avec caméra sous-écran, il sera également le premier à remplacer le polariseur circulaire par un filtre de couleur. Cela se traduirait par une épaisseur réduite, une luminosité accrue et une consommation d’énergie plus efficace. Un support S Pen est également sur la table.

Le rapport détaille le nouveau panneau pliable de Samsung, citant qu’il est 40 % plus épais que celui utilisé dans le Z Fold2, principalement en raison du numériseur ajouté et de la nouvelle couche de protection incassable placée sous l’écran lui-même.

