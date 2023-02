Honor Magic 5 Pro, Magic 5 Ultimate auront une charge rapide de 66 W

Honor lancera la série Magic 5 à la fin du mois, et nous attendons quatre appareils dans la gamme. Les deux plus puissants, le Pro et l’Ultimate, viennent d’apparaître à 3C (China Compulsory Certification) avec leurs capacités de charge, atteignant un maximum de 66 W (11 V/6 A).

C’est une différence flagrante par rapport à leurs prédécesseurs respectifs qui ont été lancés avec une charge rapide de 100 W.

Le PGT-AN10 (le numéro de modèle du Honor Magic 5 Pro) et le PGT-AN20 (c’est le Honor Magic 5 Ultimate) prendront en charge le chargeur HW-110600C00, qui est livré avec Honor SuperCharge à 66W. Les téléphones peuvent également se recharger à 40 W ou 10 W, à condition qu’ils disposent de l’ancien adaptateur approprié avec la même norme.

Honor recule peut-être sur la charge, mais nous nous attendons à ce que les Pro et Ultimate fassent un bond en avant avec le nouveau chipset Snapdragon 8 Gen 2. Les rapports suggèrent que le téléphone pourrait avoir des caméras quad 50 MP, et nous pensons qu’un objectif périscope sera également présent.

