Honor Magic 5 Date de sortie, prix et spécifications Rumeurs

Des nouvelles commencent à émerger sur la prochaine série de téléphones phares du fabricant chinois Honor, le Magic 5. Cela fait presque un an que la dernière génération est arrivée, il semble donc probable qu’un lancement arrive bientôt.

Voici tout ce que nous avons découvert jusqu’à présent sur le Honor Magic 5.

Quand sortira le Honor Magic 5 ?

Il n’y a pas de date de sortie officielle pour le Magic 5 au moment de la rédaction, nous devons donc examiner les générations précédentes pour voir s’il existe des modèles que nous pouvons utiliser pour déterminer quand le nouveau téléphone peut apparaître. Voici quand ils ont fait leurs débuts :

La génération Magic 3 a été le premier téléphone phare à sortir après que Honor soit devenu un parti indépendant, au lieu de faire partie de la marque Huawei comme c’était le cas auparavant. Cela signifie que regarder plus en arrière ne nous donnera pas nécessairement une bonne image de la façon dont la nouvelle société se comportera.

L’indice le plus important est probablement que la série Magic 4 a été dévoilée au salon MWC l’année dernière. Honor est déjà confirmé pour avoir un stand au MWC 2023, qui se déroule 27 février – 2 marsil semble donc assez plausible que ce soit à ce moment-là que nous rencontrons la gamme Magic 5.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, les téléphones Magic 3 n’ont pas obtenu de sortie mondiale, bien qu’une sortie ait été initialement promise, tandis que la génération Magic 4 avait quelques modèles venus en Europe et dans d’autres territoires, mais les modèles standard et Ultimate ne sont restés que disponible en Chine. Comme pour les modèles précédents, vous ne pourrez probablement pas acheter le Magic 5 en Amérique du Nord.

Le leaker technologique chinois Digital Chat Station a repéré un appareil qui a été répertorié sur le site de certification chinois MITT, qui est soupçonné d’être de la gamme Magic 5. Cela signifierait que la génération est sur le point de sortir au début de 2023.

Combien coûtera le Honor Magic 5 ?

Encore une fois, il n’y a pas de mot officiel d’Honor sur le prix des modèles à venir, nous devons donc considérer combien coûtent les générations précédentes :

Honor Magic 4 – 6 725 ¥ (environ 999 $ / 818 £ / 922 €)

Honor Magic 4 Pro – 949 £ / 1 099 € (environ 1 159 $)

Honor Magic 4 Lite 5G – 299 £ / 349 € (environ 365 $)

Honor Magic 4 Ultimate – 8 677 ¥ (environ 1 289 $/1 055 £/1 190 €)

Honor Magic 3 – 899 € (environ 973 $ / 797 £)

Honor Magic 3 Pro – 1 099 € (environ 1 189 $ / 975 £)

Honor Magic 3 Pro Plus – 1 499 € (environ 1 622 $ / 1 328 £)

Cette liste ci-dessus rend la lecture confuse, car nous avons un mélange de devises qui pourraient ne pas prendre en compte les taxes locales et autres. Honor a annoncé la gamme Magic 3 avec des prix en euros, bien qu’il n’ait pas sorti les téléphones sur ce territoire. Les téléphones Magic 4 avaient deux modèles occidentaux et deux qui sont restés en Chine, les prix reflétant cela.

En rassemblant tout cela et en supposant que Honor imite la gamme de la génération Magic 4, voici les prix approximatifs que nous pensons que vous verrez probablement lorsque les modèles Magic 5 apparaîtront :

Honneur Magic 5 – 999 $ / 799 £ / 899 €

Honor Magic 5 Pro – 1 149 $ / 949 £ / 1 099 €

Honneur Magic 5 Ultimate – 1 299 $ / 1 049 £ / 1 199 €

Honneur Magic 5 Lite – 369 $ / 299 £ / 349 €

Évidemment, ces prix sont spéculatifs, mais nous pensons qu’ils devraient être dans la bonne fourchette. Nous avons vu un rapport en ligne qui présentait une supposée fiche technique pour les nouveaux modèles (dont nous couvrons les détails ci-dessous) et qui avait trois modèles avec les prix suivants :

Honor Magic 5 – 4 999 ¥ (environ 740 $/599 £/679 €)

Honor Magic 5 Pro – 5 999 ¥ (environ 888 $ / 719 £ / 819 €)

Honor Magic 5 Prestige – 7 999 ¥ (environ 1 185 $/959 £/1 093 €)

Ceux-ci semblent moins chers, ce qui serait un changement bienvenu en ces jours où les prix ne cessent d’augmenter.

Quelles fonctionnalités verrons-nous dans le Honor Magic 5 ?

Comme pour les autres sections de cet article, nous attendons toujours les annonces d’Honor concernant les spécifications de ses prochains combinés. Mais, quelques fuites ont déjà fait leur chemin dans le public, et nous pouvons faire quelques calculs éducatifs sur ce à quoi ressemblera la gamme Magic 5.

Quelques rendus de conception sont apparus, avec celui-ci de Twitter leaker @ rongeur950 étant le plus étoffé. Il montre une disposition similaire à la génération d’appareils Magic 4, avec la section de caméra circulaire la principale caractéristique à l’arrière.

Un article récent sur Weibo du merveilleusement nommé The Factory Manager is Classmate Guan semble également décrire ce que les trois appareils Magic 5 potentiels incluront. Dans une fiche technique divulguée présentée dans le message, il est précisé qu’il y aura un Magic 5, Magic 5 Pro et Magic 5 Prestige – qui semble être la version de cette année du Pro Plus ou Ultimate.

Tous comprendront des chipsets Snapdragon 8 Gen 2, des panneaux LTPO AMOLED de 6,8 pouces avec des taux de rafraîchissement variables de 1 à 120 Hz, une gradation haute fréquence de 2160 Hz, HDR10 +, une fréquence tactile de 480 Hz, des capteurs d’empreintes digitales sous-écran et une luminosité maximale de 1 100 nits. Pas mal du tout.

Le Magic 5 et le Magic 5 Pro seront disponibles en configurations 8 + 256 Go, 12 + 256 Go et 12 + 512 Go, tandis que le Magic 5 Prestige propose un modèle solitaire de 12 + 512 Go. La mémoire est LPDDR5X et le stockage est UFS 4.0.

Les caméras frontales sont les mêmes sur toute la gamme, avec un capteur Sony IMX688 de 13Mp, mais il existe quelques différences dans les baies arrière. Le Magic 5 devrait être livré avec une triple gamme de 54Mp Sony IMX800 primaire, 50Mp Sony IMX758 et 64Mp OmniVision OV64B.

Il y a quelques ajustements avec le Magic 5 Pro, qui est répertorié comme doté d’un nouveau capteur Sony IMX878 fourni avec le support OIS. L’OmniVision OV64B réapparaît, mais cette fois il est rejoint par un capteur Sony IMX516. Pour le Magic 5 Prestige, la liste comprend le capteur Sony IMX989 1 pouce avec OIS, un capteur Sony IMX758 50Mp, un capteur Sony IMX516, ainsi qu’un appareil photo supplémentaire non spécifié.

La durée de vie de la batterie devrait être bonne, avec une batterie de 5000 mAh installée dans le Magic 5 (y compris une charge rapide de 66 W) et des batteries de 4800 mAh (100 W filaire/50 W sans fil) pour le Pro et le Prestige.

Quelques autres différences incluent l’étanchéité IPX54 pour le Magic 5 et IP68 pour les autres, tandis que le Magic 5 obtiendra une reconnaissance faciale 2D avec les deux modèles restants utilisant des capacités de reconnaissance 3D supérieures.

La plupart des autres spécifications sont standard sur les trois modèles, y compris Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.1, NFC et MagicOS 7.0.

Espérons que nous ne tarderons pas à voir les appareils Honor Magic 5 par nous-mêmes, mais d’ici là, vous pouvez consulter notre guide des meilleurs smartphones pour voir quels modèles la gamme devra surmonter, ainsi que les meilleurs téléphones qui sortent en 2023.