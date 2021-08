Honor Magic 3 montré dans le teaser vidéo, apparaît également dans la liste Geekbench

Dans les dernières nouvelles de Honor Magic 3, l’appareil est apparu dans un teaser officiel présentant sa solution d’affichage et de refroidissement. Le court clip montre l’écran en cascade qui abrite une découpe en forme de pilule pour les deux caméras selfie. On nous montre également une animation du système de refroidissement qui sera chargé de contrôler le Snapdragon 888 Plus.

Dans des nouvelles connexes, le Magic 3 a également été repéré dans une liste Geekbench 4 portant le numéro de modèle ELZ-AN10. L’appareil a géré un score monocœur de 3 556 points et 10 257 points dans le département multicœur. On peut également repérer 8 Go de RAM tandis que le côté logiciel est couvert par Android 11.





Honor Magic 3 Liste Geekbench • Conception arrière

Hier, nous avons également jeté un coup d’œil à l’arrière du Honor Magic 3 dans un étui de protection offert par le PDG George Zhao. L’appareil embarquera cinq caméras arrière, dont trois caméras 64MP, un tireur principal 50MP ainsi qu’un assistant de profondeur ToF/2MP. Honor devrait présenter le Magic 3 le 12 août.

La source (en chinois) | Via 1 • Via 2