Honor Magic 3 Date de sortie, prix, spécifications, nouvelles et rumeurs

Honor a peut-être été relativement calme récemment, mais cela devrait changer avec la sortie de deux nouveaux modèles sous la marque Honor Magic 3. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur ce que contiendront les smartphones.

Il a été récemment confirmé sur le fil Twitter d’Honor que la date de lancement officielle des nouveaux téléphones est 12 août 2021. C’est aussi un lancement mondial, ce qui est encourageant car les précédents téléphones Magic n’ont pas atteint les marchés occidentaux

Honor a également promis un lancement mondial pour le Honor 50, qui a déjà été dévoilé en Chine mais n’a pas encore reçu de date de sortie ou de prix ferme pour les marchés internationaux – bien que cela soit peut-être révélé aux côtés du Magic 3.

Combien coûtera le Honor Magic 3 ?

Il n’y a pas de mot officiel sur ce que vous devrez acheter pour l’un des nouveaux modèles, mais nous avons une idée approximative grâce au site chinois My Drivers. Il a annoncé que le Honor Magic 3 coûterait 4 000 , ce qui équivaut à environ 450 £/616 $/525 €, tandis que le Honor Magic 3 Pro coûtera 5 000 (561 £ / 770 $ / 654 €).

Si ces prix sont corrects, le Honor Magic 3 standard est alors en concurrence directe avec les OnePlus 8T, Nubia Red Magic 6 et Moto G100.

Si vous aimez le modèle Pro, il devra faire ses preuves face à des concurrents tels que le Realme X50 Pro, le OnePlus 9 et le Samsung Galaxy S20 FE, tous disponibles à peu près au même prix.

Quelles sont les caractéristiques du Honor Magic 3 ?

Encore une fois, avec la date de sortie si proche, Honor a très peu confirmé en termes de spécifications qu’il accordera aux nouveaux smartphones. Ne vous inquiétez pas, car de nombreuses informations ont été divulguées par divers informateurs techniques.

Processeurs

Honor lui-même a confirmé que les téléphones Magic 3 seront équipés du dernier processeur Snapdragon 888 Plus de Qualcomm. Cela pourrait faire des combinés Honor les premiers appareils à être équipés du nouveau silicium.

Appareils photo

Dans ses messages teaser sur Twitter, Honor fait une grosse affaire sur la technologie de caméra qui sera présentée dans les appareils Magic 3.

Les yeux du #HONORMagic3Series enchanter ceux qui les contemplent. Marquez votre calendrier pour le 12 août, une nouvelle ère de technologie de caméra révolutionnaire est en route. #Au-delà de l’épopée pic.twitter.com/lXi9kOy9h1 – HONNEUR (@Honorglobal)

16 juillet 2021

Comme vous pouvez le voir, il y a un grand objectif intéressant dont Honor semble particulièrement fier sur les nouveaux téléphones. Plus de lumière est éclairée sur cela dans une image qui est apparue sur le rapport My Drivers qui montre les grandes optiques principales reliées par une configuration de lentilles à trois rangées directement en dessous. C’est ici:







Le site chinois indique également que le Honor Magic 3 sera équipé d’un téléobjectif périscope prenant en charge un zoom jusqu’à x100, tandis que l’appareil photo principal devrait avoir de grandes capacités de longue distance et de faible luminosité. Il y a eu des spéculations selon lesquelles le grand objectif serait une exclusivité Pro, mais rien n’a été confirmé jusqu’à présent.

Il est probable que le modèle standard arrivera avec un réseau de quatre caméras à l’arrière, mais manquera le périscope car Honor doit différencier les appareils.

Une courte vidéo promotionnelle pour le téléphone partagée sur Weibo confirme une double caméra selfie à l’avant d’au moins l’un des deux modèles, bien qu’au lieu d’un ultra-large, cela pourrait signifier un objectif de caméra ordinaire et un capteur ToF 3D à côté pour une reconnaissance faciale supérieure et des selfies portraits.

Le Pro peut également comporter une caméra frontale cachée sous l’écran, ce qui en fait à nouveau une première sur le marché. Cela permet également un panneau avant ininterrompu, qui serait en Full HD+.

Autres spécifications

En termes d’autres capacités, nous avons vu des rumeurs de 12 Go de mémoire et de charge rapide de 66 W (filaire et sans fil) sur le modèle standard, avec une charge rapide de 100 W et une charge sans fil rapide de 50 W sur le Pro.

En ce qui concerne le design, vous avez vu le design arrière inhabituel ci-dessus, mais attendez-vous également à trouver des options plus colorées. Le PDG d’Honneur, George Zhao, a confirmé que le téléphone serait également lancé dans des couleurs appelées Blue Hour et Golden Hour – vraisemblablement aux côtés du noir / gris vu ci-dessus – qui auraient été inspirées par le concept photographique de « l’heure magique ».

Surtout, nous pouvons également nous attendre à ce que le Magic 3 soit lancé avec une prise en charge complète des services Google Play dans le monde entier, car depuis qu’il est vendu par Huawei, Honor est désormais libre de travailler directement avec Google et a déjà promis la prise en charge de Google sur le Honor 50.

Les téléphones Honor Magic 3 sont intrigants, et nous avons hâte de jeter un coup d’œil à ces caméras pour voir ce qu’elles peuvent vraiment faire. Revenez régulièrement sur cette page, car nous mettrons à jour l’article au fur et à mesure que plus de détails seront disponibles.

