Honor Magic 3 aura cinq caméras, fuite du PDG

Le Honor Magic 3 devrait arriver le 12 août, et aujourd’hui, le PDG a taquiné le smartphone, révélant au moins partiellement le design de l’appareil photo. George Zhao a fait une démonstration des capacités d’IA que nous devrions attendre du Magic 3 avec un appareil doté de cinq caméras dans une formation M.

Le téléphone est dans un boîtier de pré-production qui vise à masquer la conception générale, mais nous pouvons encore cinq cercles pour la configuration de la caméra (et pas un seul carré pour un objectif périscope), un microphone pour les fonctions de zoom audio, double LED flash en bas et un autre en haut.

George Zhao, PDG d’Honneur, avec le présumé smartphone Magic 3

Le téléphone est apparu dans une vidéo de cinq minutes, publiée par Honor sur Weibo. Zhao parle avec un célèbre joueur de Go Nie Weiping et un ancien journaliste Zhang Quanling et explique toutes les fonctionnalités intéressantes du nouveau Magic 3. Une fonctionnalité sera une sonnerie plus silencieuse si l’utilisateur regarde l’écran, ce qui serait utile dans les situations où la confidentialité est nécessaire.

Le Honor Magic 3 va être le premier smartphone avec Snapdragon 888 Plus sur le marché, et la marque déjà mentionnée aura plus d’un appareil photo principal. Cela pourrait signifier que nous devrions nous attendre à une combinaison de 50 MP + trois caméras de 64 MP + un capteur ToF ou un capteur de profondeur de 2 MP.

Il reste 10 jours avant que le téléphone ne soit dévoilé, et nous avons hâte de voir plus de teasers de la société.

