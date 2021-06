Honor lance MagicBook X 14 et X 15 avec des processeurs Intel de 10e génération

Honor vient de dévoiler une nouvelle série de sa série d’ordinateurs portables MagicBook nommée MagicBook X. La série commence avec deux ultrabooks recouverts d’aluminium – les MagicBook X 14 et X 15.

Les deux ordinateurs portables fonctionnent sur des processeurs Intel de 10e génération et vous avez le choix entre le Core i5-10210U et le Core i3-10110U avec 8 Go ou 16 Go de mémoire DDR4. Les SSD PCIe NVMe peuvent avoir une capacité de 256 Go ou 512 Go.

Chose intéressante, les deux ordinateurs portables sont équipés d’une batterie de 56 Wh qui prend en charge une charge rapide jusqu’à 65 W via le connecteur USB-C. Le MagicBook X 14 obtient un écran IPS 14″ 16:9 1080p, tandis que le X 15 augmente la diagonale à 15,6″. Ils sont tous deux certifiés TUV Rheinland pour être sans scintillement et produire de faibles niveaux de lumière bleue.

Les deux ordinateurs portables MagicBook X disposent du même ensemble de ports – USB-A 3.0 Gen1, USB-C, USB-A 2.0, HDMI pleine taille et une prise audio 3,5 mm.







MagicBook X 14 et X 15

Le modèle 14 pouces pèse environ 1,38 kg tandis que le modèle 15 pouces fait pencher la balance à 1,56 kg. Le premier a également des bordures plus fines – les bordures supérieure et latérale mesurent 4,8 mm tandis que l’appareil de 15 pouces a des bordures de 5,8 mm.

Le communiqué de presse mentionne spécifiquement uniquement la disponibilité russe. Le MateBook X 14 commence à 49 990 RUB (690 $) et le MateBook X 15 demande 52 990 RUB (730 $) et les deux ordinateurs portables sont disponibles à partir d’aujourd’hui.