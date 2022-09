Honor lance le Honor 70 en Europe et promet le premier téléphone pliable à l’étranger

Honor, la société d’appareils intelligents issue du géant chinois de la technologie Huawei, prévoit de lancer un téléphone pliable sur les marchés étrangers alors qu’elle cherche à défier Apple et Samsung sur la scène mondiale.

Vendredi, la société a lancé le smartphone Honor 70 de milieu de gamme en Europe et a annoncé qu’un téléphone pliable non annoncé arriverait dans la région et sur d’autres marchés internationaux à l’avenir. Ce sera la première fois que Honor lancera un appareil pliable à l’étranger, a indiqué la société.

Honor fait face à une bataille difficile en dehors de la Chine où il détient moins de 1% de part de marché des smartphones.

La marque a été vendue par Huawei à un consortium d’acheteurs chinois fin 2020 afin de survivre aux sanctions américaines. En 2019 et 2020, Huawei a été frappé par un certain nombre de sanctions américaines qui lui ont coupé l’accès aux logiciels et aux puces clés de Google, détruisant son activité de smartphones.

Depuis lors, Honor a lancé un certain nombre de smartphones. Cette année, il a lancé son combiné phare Magic 4 sur les marchés internationaux.

Parallèlement au prochain téléphone pliable, Honor met l’accent sur le segment haut de gamme le plus cher du marché des smartphones en dehors de la Chine.

Cela mettra Honor en concurrence avec les derniers appareils pliables de Samsung – le Galaxy Z Flip 4 et le Galaxy Z Fold 4.

“Alors que l’économie mondiale s’est détériorée en 2022, le haut de gamme est resté solide, ce qui a profité à Samsung et Apple jusqu’à présent cette année”, a déclaré James Manning Smith, analyste principal chez CCS Insight, à CNBC par e-mail.

“L’un des plus grands défis de Honor cette année sera d’essayer de tirer parti de cette tendance, en essayant de gagner des ventes auprès de marques haut de gamme bien établies, en particulier dans une année où les budgets tendus inciteront les consommateurs à éviter des achats potentiellement plus risqués.”

Les expéditions de téléphones coûtant plus de 1 000 dollars ont augmenté de 94 % en glissement annuel au deuxième trimestre, selon Counterpoint Research. Ce segment est dominé par Apple et Samsung.

Mais les rivaux chinois d’Honor, dont Xiaomi, Oppo et Realme, ont également réussi à gagner des parts à l’étranger en parvenant à produire des appareils à prix moyen avec des spécifications élevées.

Cela posera un autre défi à Honor.

“Les homologues chinois à bas prix de Honor ont fait de sérieuses percées sur le marché européen au cours des deux dernières années, une position qu’ils n’abandonneront pas sans se battre”, a ajouté Smith. “Bien que Honor ait intensifié son marketing, il fait face à une concurrence incroyablement féroce en dehors de la Chine.”