Honor lance globalement les écouteurs 2 Lite avec ANC

Aujourd’hui, Honor lance à l’échelle mondiale les Honor Earbuds 2 Lite. Ces boutons Bluetooth 5.2 sont livrés avec ANC (annulation active du bruit), jusqu’à 32 heures d’autonomie et des commandes tactiles.

Les têtes seront mises en vente le 7 août 2021 au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Finlande, avec des prix à partir de 69,90 €, ce qui correspond à environ 58 £ au Royaume-Uni. Nous serons en mesure de confirmer les prix officiels du Royaume-Uni une fois qu’ils seront disponibles.

Vous pourrez mettre la main sur les Earbuds 2 Lite via le site d’Honor, Amazone et Ali Express.

Ces écouteurs TWS (True Wireless Stereo) sont disponibles en deux couleurs : Midnight Black et Glacier White, et ont trois tailles d’embouts pour s’adapter au niveau de confort des utilisateurs. Le design est remarquablement similaire à celui des AirPod d’Apple, avec les deux écouteurs pesant environ 11 g ensemble et le boîtier de charge pesant environ 41 g.

En plus de l’ANC, les écouteurs 2 Lite disposent d’un mode de sensibilisation. En appuyant longuement sur l’un ou l’autre des écouteurs, ils peuvent laisser passer le son ambiant ; vous permettant de tenir une conversation ou de vérifier de plus près votre environnement sans avoir à les retirer de vos oreilles.

Pour les appels vocaux, les écouteurs Honor Earbuds 2 Lite sont dotés d’un réseau Deep Neutral Network (DNN) et de la technologie Dual Anti-Wind pour offrir une qualité audio fluide et claire lorsque vous utilisez les microphones, même si vous êtes à l’extérieur. Les haut-parleurs dynamiques haute fidélité de 10 mm visent à produire un son équilibré et coloré, tandis que le mode automatique à faible latence permet de garder le son synchronisé pendant les jeux.

Les écouteurs 2 Lite sont équipés de batteries lithium-ion de 55 mAh, tandis que le boîtier est livré avec une cellule de 410 mAh. Vous pouvez charger à la fois le boîtier et les têtes à plein jus en environ une heure et demie.

La durée de vie de la batterie variera en fonction de facteurs tels que si vous avez activé l’ANC, si vous prenez des appels vocaux et si vous gardez vos écouteurs entre les utilisations, mais Honor promet jusqu’à 32 heures d’utilisation, battant les goûts d’Apple AirPods Pro, qui promettent une utilisation maximale de 24 heures par charge.

La série de téléphones Honor 50 est également en route depuis Honor, qui verra le retour tant attendu des services Google sur les modèles internationaux.

Si vous recherchez des écouteurs dans une gamme de prix similaire, vous pouvez également consulter notre tableau des meilleurs écouteurs bon marché, qui comprend également d’autres écouteurs et écouteurs ANC, conçus pour être utilisés pendant l’exercice.