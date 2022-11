Honor, la fille de Jessica Alba, lui ressemble dans une vidéo de carte de Noël – Hollywood Life Un site d’actualité internationale

Voir la galerie





Jessica Alba41 ans, a donné aux fans un aperçu de son adorable famille, y compris sa fille aînée Honneur, 14 ans, qui lui ressemble étonnamment, dans sa dernière vidéo Instagram. L’actrice et sa progéniture, qui comprend également son mari Trésorerie43 ans, enfants Havre11 et Hayes, 4 ans et deux adorables chiens, étaient suspendus à l’extérieur d’une maison alors qu’ils se situaient pour poser pour leur carte de Noël, dans le clip, et avaient l’air de passer un bon moment. Ils portaient tous des pyjamas assortis, qui comprenaient des hauts boutonnés blancs à manches longues avec des arbres de Noël verts partout, et des pantalons à carreaux verts et blancs, alors qu’ils étaient assis sur les marches devant une porte.

Honor aurait pu être confondue avec sa mère alors qu’elle s’asseyait et posait près d’elle avec ses cheveux clairs jusqu’aux épaules. Tout le monde semblait plein d’énergie pour la séance photo et Jessica s’est moquée du temps qu’il a fallu pour que tout le monde soit au point pour la photo, dans la légende. “Rien de tel que d’essayer de se disputer 3 enfants et 2 chiens pour un tournage de vacances… 🤦🏽‍♀️ #BTS réalité 😂 », a-t-elle écrit.

Les fans de Jessica n’ont pas tardé à partager des commentaires sur la vidéo mémorable. “Tellement mignon”, a écrit un adepte tandis qu’un autre a partagé, “Gardez-le réel.” Un troisième a écrit: “Merci d’avoir montré les vrais problèmes d’obtenir une photo de famille !!” et un quatrième a posté, “Objectifs familiaux, adorable.” D’autres ont laissé des emojis de rire et de cœur.

La dernière vidéo de famille de Jessica arrive une semaine seulement après qu’elle a été vue en train de passer une soirée avec ses filles. Ils étaient tous habillés pour impressionner alors qu’ils posaient pour une photo épique pour Instagram et le petit Hayes les a rejoints alors qu’il portait un pyjama. La tenue de la maman adorée était une robe noire sans manches avec des boutons dorés tandis que Honor portait une veste en cuir noire sur un haut noir et une jupe blanche, et Haven portait un haut noir sous une veste noire et une jupe à carreaux jaune et noire.

Quand Jessica n’épate pas avec son mari et ses enfants, elle le fait toute seule, surtout pour des vacances comme Halloween. En octobre, la belle s’est déguisée en l’une des jumelles de Le brillant et a été rejointe par sa meilleure amie Chener, qui s’habillait comme l’autre jumeau. Ils ont assisté à une fête d’Halloween amusante à Hollywood, en Californie, et ont eu l’air épique sur une photo obtenue EXCLUSIVEMENT par HollywoodLa Vie. “Jessica était absolument magnifique, même en tant que l’un des personnages de fiction les plus effrayants de tous les temps”, nous a dit une source, qui a assisté à l’événement.