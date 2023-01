Honor, la fille de Jessica Alba, est presque aussi grande que son père sur une photo de famille – Hollywood Life

Voir la galerie





de Jessica Alba enfant le plus âgé Rendre hommage à devient si grand ! La fille de 14 ans de l’actrice était plus grande que sa mère, 41 ans, et presque aussi grande que son père Cash Warren, 44, dans une série de photos que Jessica a postées lors d’un voyage à Disneyland le lundi 9 janvier. Ville du péché La star a montré à quel point elle a passé de merveilleux moments avec sa famille sur son compte Instagram.

L’actrice a partagé une variété de photos de la journée au “Happiest Place on Earth” montrant elle et la famille de Cash et de nombreux autres amis, s’amusant au parc. Dans le premier coup, Cash avait son bras autour de Jessica, qui a secoué une veste grise et une casquette noire, alors qu’elle avait ses bras autour de son fils Hayes, 5, qui tenait un jouet sur le thème de Mickey Mouse. Honor portait un pull vert et noir et se tenait à côté de son père et derrière sa sœur Havre, 11. Certains des autres clichés que Jessica a partagés comprenaient un selfie en gros plan d’elle-même et d’Honor avec quelques étoiles sur son front, et une photo de famille d’eux tous ensemble sur des montagnes russes. Elle a également eu une jolie photo d’elle avec ses filles et ses parents Cathy et Marc Alba.

Dans la légende, Jessica a révélé que la journée à Disneyland était une fête d’anniversaire pour Hayes. “Célébrer nos 5 ans avec l’équipe”, a-t-elle écrit, avec quelques emojis de célébration. “J’adore les mems que nous créons [at] Disneyland avec toute la famille et nos meilleurs amis.

En plus d’être presque aussi grande que son père, Honor ressemble aussi beaucoup à sa mère. L’actrice partage régulièrement des photos de famille, notamment pendant les vacances, et sa fille aînée en est le portrait craché. Lorsque la famille a pris une photo en pyjama assorti pour Noël, Honor était presque la jumelle de sa mère. Jessica a également commenté la taille de sa “petite fille” au fil des ans. En août, elle a partagé une photo d’Honor la serrant dans ses bras et la dominant presque. “Je n’arrive pas à croire qu’elle soit si grande”, a-t-elle écrit dans la légende Instagram.

