Honor introduit le groupe 6 en Inde, les ventes commencent le 14 juin

Les ventes mondiales du Honor Band 6 ont commencé fin mars et aujourd’hui, le portable atteint également l’Inde. La marque a annoncé la date de lancement du bracelet, ainsi que son prix – il commencera à se vendre le 14 juin pour 3 999 INR (soit environ 55 $ / 45 €).

Le Honor Band 6 n’est certainement pas un nouvel appareil – il est arrivé en Chine en novembre 2020, mais en raison du changement de propriétaire et de la séparation de la marque de Huawei, les opérations mondiales ont été interrompues pendant plusieurs mois. Finalement, le portable a échappé à la scène domestique et nous avons même pu le revoir.

Nous avons traité la variante noire, mais Honor propose également la bande 6 dans les couleurs gris et rose. Avec l’AMOLED rectangulaire de 1,47″ et le capteur 6 axes, c’est un excellent appareil à la fois comme accessoire intelligent et comme assistant pour les sportifs occasionnels.

De plus, le prix en Inde est un peu moins cher qu’en Europe, ce qui en fait un choix encore plus attrayant pour un bracelet.

