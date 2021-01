Honor a annoncé aujourd’hui que son portefeuille mondial se développerait avec deux produits mobiles – le Honor Band 6 et le Honor MagicBook Pro avec un processeur Intel. Les deux appareils commenceront à apparaître sur les marchés où Honor est bientôt disponible.

Le Honor Band 6 a été initialement introduit début novembre avec un grand écran – il peut facilement être confondu avec une Huawei Watch Fit. Cependant, ce portable est livré avec un écran AMOLED plus petit mais toujours assez grand de 1,47 po, une forme rectangulaire et un verre incurvé 2,5D sur le dessus.

Ce portable dispose de cinq fonctionnalités de surveillance de la santé (SpO2, fréquence cardiaque, sommeil, stress, suivi du cycle féminin), dix modes d’entraînement dont six sont détectés automatiquement et de nombreux logiciels faciles à utiliser.

Honor lance le Band 6 sans NFC dans le monde entier et coûtera environ 35 $ mais le coût fluctuera en fonction des tarifs locaux, des promotions, etc.

Le Honor MagicBook Pro n’est pas non plus un nouveau produit en soi, nous avons examiné une unité avec un processeur AMD Ryzen 4600H il y a plusieurs mois. Cette fois, Honor apporte un processeur Intel Core i5-10210U et un GPU GeForce MX350 à l’intérieur. Tout le reste reste le même – écran de 16,1 pouces, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. La capacité de la batterie est de 56 Wh et l’appareil est livré avec un chargeur rapide de 65 W.

Le prix du MagicBook Pro sera d’environ 1000 $, encore une fois avec l’astérisque qu’il pourrait être différent dans certains pays, en fonction des taxes, des tarifs, des spécificités du marché, etc.