Honor Earbuds 3i apporte ANC pour un prix modique de 70 $

Le grand événement Honor d’aujourd’hui a vu l’arrivée de smartphones haut de gamme et de produits phares pliables, et ils étaient accompagnés sur scène d’une toute nouvelle paire de wearables audio. Découvrez les Honor Earbuds 3i qui apportent ANC, une réduction du bruit AI et une grosse batterie pour l’équivalent de 70 $.

Les nouveaux écouteurs 3i sont livrés avec un pilote dynamique de 10 mm, caché dans le corps bien conçu. Au cours de l’événement, le PDG d’Honor a déclaré plusieurs fois “look galet”, et nous pouvons voir pourquoi il était si enthousiasmé par le design – les écouteurs ont l’air soyeux et lisses dans leur seule option de couleur de blanc.

Il y a trois microphones sur chaque bourgeon, et la tige est également équipée d’un petit capteur tactile pour les commandes gestuelles. Il existe également un capteur pour la détection d’usure, et les écouteurs prennent en charge le mode à faible latence pour les jeux, ce qui épuise naturellement la batterie plus rapidement.



Fonctionnalités des écouteurs Honor 3i, traduites automatiquement

Chaque bourgeon a une batterie de 55 mAh à l’intérieur et le boîtier a 410 mAh. Honor affirme que la durée de vie de la batterie peut être de 10 heures sur une seule charge, à condition que l’ANC soit désactivé. La charge se fait uniquement sur le fil via un port USB-C, et de 0 à 100 %, cela prendrait environ 60 minutes.

La connectivité est Bluetooth 5.2 avec les appareils Honor prenant en charge l’appairage rapide, bien que pour les fonctionnalités complètes, les utilisateurs doivent télécharger l’application Honor Smart Space.

Honor Earbuds 3i est actuellement disponible en pré-commande dans le magasin de la société en Chine. Le prix est de 499 CNY (70 $/67 €) et la première vente est prévue pour le 2 décembre.

La source (en chinois)