Honor Earbuds 2 Lite avec ANC, une autonomie de 32 heures arrive en Europe à 70 €/70 £

Les Honor Earbuds 2 SE ont été dévoilés mi-juin pour le marché chinois. Maintenant, après un changement de nom rapide en Honor Earbuds 2 Lite, le casque TWS arrive dans plusieurs pays d'Europe. Il sera disponible à partir du 7 août (ce samedi) et vous pourrez en retirer un auprès de hihonor.com.









Honor Earbuds 2 Llte en blanc et noir

Les têtes seront disponibles au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Finlande. Les Britanniques envisagent un 70 £ étiquette de prix, en Europe continentale le prix est fixé à 70 € (sauf en Italie où les bourgeons sont cotés à 100 € pour une raison quelconque).

Quoi qu’il en soit, les Honor Earbuds 2 Lite sont disponibles en deux couleurs, Glacier White et Midnight Black. Voici un bref rappel de ce qu’ils sont :

Les écouteurs ont des haut-parleurs de 10 mm avec des diaphragmes en composite polymère, deux microphones chacun pour la suppression active du bruit et la réduction du bruit du vent (avec un mode Awareness inclus, bien sûr), un temps d’écoute continu incroyable de 10 heures (avec ANC désactivé) et 32 ​​heures de temps de lecture total, plus charge rapide (40 % en 10 minutes, cela suffit pour 4 heures d’écoute).