Honor donne un premier aperçu de Magic3, aura deux caméras selfie

Honor lancera le smartphone Magic3 le 1er août, comme confirmé plus tôt. L’appareil sera parmi les premiers smartphones avec un chipset Snapdragon 888 Plus, et grâce à une nouvelle vidéo sur Weibo, nous savons également qu’il aura une double caméra selfie dans un trou de perforation en forme de pilule.

Le court clip de 20 secondes est une publicité diffusée sur l’une des chaînes de télévision d’État CCTV5, soutenant les athlètes chinois, se rendant à Tokyo pour les Jeux olympiques. Nous ne pouvons voir le téléphone que de face et nous pouvons distinguer une touche d’alimentation et la bascule du volume sur le côté droit, ainsi qu’un verre incurvé 2.5D au-dessus du panneau OLED.

Il y a un peu de place entre les deux objectifs de l’appareil photo, suggérant un capteur ToF 3D pour la reconnaissance faciale et de meilleures caméras selfie – Honor a probablement appris cette technologie des séries P40 Pro et Mate 40 Pro de Huawei. Après tout, ils sont maintenant complètement indépendants les uns des autres et ne s’empruntent pas du tout d’idées.

La source (en chinois) | Passant par