Honor dévoile la tablette MagicPad 13 et la Magic Watch 4 avec eSIM

Aujourd’hui, Honor a organisé un événement en Chine, centré sur le Magic V2 pliable, mais la marque a également présenté une tablette premium et une smartwatch eSIM – le MagicPad 13 et le Magic Watch 4.

Commençons par le MagicPad 13. Il s’agit de la première tablette alimentée par MagicOS 7.2 d’Honor et cela signifie qu’il est le pionnier de la nouvelle expérience de bureau mobile d’Honor. Honor Docs propose une application de traitement de texte, ainsi qu’une application de prise de notes dans Honor Notes.

Le MagicPad 13 est disponible en bleu ciel, gris étoile et clair de lune, une sorte de couleur Beije. L’avant est le point culminant de l’ardoise – un écran LCD IPS de 13 pouces 2880x1840px avec un taux de rafraîchissement variable qui bascule entre 30Hz/48Hz/50Hz/60Hz/90Hz/120Hz et 144Hz. Le taux d’échantillonnage tactile est jusqu’à 240 Hz. L’écran est compatible HDR10 avec des couleurs 1.07b et couvre la gamme de couleurs DCI-P3. Honor affirme que le panneau a une précision des couleurs inférieure à ∆E<1 et une luminosité maximale de 700 nits. Honor appelle l'affichage amélioré IMAX.

Vient ensuite l’expérience audio. Il y a un total de 8 haut-parleurs et 4 microphones sur le MagicPad 13. Honor affirme qu’il s’agit de la première configuration audio spatiale 3D de l’industrie qui ne nécessite pas de casque.

Le Magic Pencil 3 d’Honor est spécialement conçu pour le nouveau MagicPad 13. Il a un revêtement doux pour la peau et une texture mate. Le stylet a 4096 niveaux de sensibilité à la pression et une latence de 2 ms. À l’aide du Honor Magic Pencil sur le MagicPad 13, les utilisateurs peuvent mettre en surbrillance des objets et du texte, puis les copier-coller dans les applications, ainsi que choisir une couleur n’importe où dans l’interface utilisateur, ce qui est utile pour les applications de conception.

À l’intérieur de la tablette se trouve une puce Snapdragon 888 avec 8 Go, 12 Go ou 16 Go de RAM. Cette puissance est mise à profit avec la prise en charge du montage vidéo HDR directement sur l’appareil (naturellement, le Magic Pencil 3 est également utile là-bas). Le port USB 3.2 Gen 1 type-C est également pratique pour la connexion au stockage et peut produire 4k 60fps vers un moniteur externe.

Pour les appareils photo, le MagicPad 13 possède une unité de mise au point automatique 13MP f/2.0 à l’arrière et un selfie à mise au point fixe 9MP f/2.2 à l’avant.

La tablette peut tenir des jours grâce à une batterie de 10 050 mAh avec une charge de 66 W.

Sur la Honor Magic Watch 4 – le premier appareil portable intelligent MagicOS de la société. Il contient un AMOLED de 1,75 pouces 450x390px 60Hz niché dans un boîtier en aluminium de la série 6. Le principal argument de vente de la smartwatch est sa prise en charge eSIM, qui lui permet d’être indépendante de votre téléphone.

Couplée à une double veille intelligente, la Honor Watch 4 peut durer jusqu’à 10 jours d’utilisation, tout en conservant les notifications.

Pour le suivi de la condition physique, la Magic Watch 4 prend en charge 85 modes sportifs et 12 entraînements professionnels. Il peut également suivre votre santé avec des dépistages de la fibrillation auriculaire, surveiller l’apnée du sommeil et, naturellement, surveiller le sommeil en général.

La Honor Magic Watch 4 est en vente pour 999 CNY (125 €, 11 400 INR, converti) mais il y a une remise spéciale de 50 CNY pour les lève-tôt. Vous pouvez choisir entre Noir, Or et Bleu.

Le Honor MagicPad 13 est en pré-commande à partir d’aujourd’hui et sera mis en vente générale le 20 juillet. 37 700 INR, converti) pour le modèle 12/256 Go et 3 699 CNY (465 €, 42 300 INR, converti) pour le modèle 16/512 Go. Il existe un accessoire de clavier pliable pour 599 CNY, tandis que le Magic Pencil 3 coûte 499 CNY.