Honor confirme son retour sur le marché indien des smartphones

La semaine dernière, Honor a taquiné un retour sur le marché indien des smartphones avec l’ancien PDG de Realme, Madhav Sheth, confirmant également sa présence à bord. Maintenant, Honor Tech India a confirmé son retour sur le marché indien des smartphones et annoncera bientôt son premier appareil dans le pays en plus de trois ans.















Les teasers de Honor Tech India

Honor a retiré ses opérations en Inde en 2020 juste après que la marque a obtenu son indépendance de Huawei. PSAV Global a depuis agi en tant que distributeur officiel des produits Honor en Inde, lançant des appareils portables, des tablettes et des ordinateurs portables au cours des trois dernières années. Il est prévu que PSAV continuera à servir de distributeur officiel Honor en exploitant son réseau de vente au détail et de distribution et le Honor 90 sera probablement le premier nouvel appareil de la marque en Inde.

Source (publier sur X)