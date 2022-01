Honor confirme que l’événement MWC aura lieu le 28 février

Le salon annuel Mobile World Congress (MWC) devrait avoir lieu à Barcelone dans environ un mois et Honor vient de confirmer qu’il organisera un événement en personne. Le MWC 2022 aura à nouveau lieu à Barcelone entre le 28 février et le 3 mars et Honor sera l’une des marques organisant des événements en personne car elle a confirmé un événement de lancement mondial qui aura lieu à 13h00 CET le premier jour de l’exposition.

La page de l’événement est surnommée « The Power of Magic », ce qui peut être un clin d’œil à la série de smartphones Honor Magic avec une sortie mondiale des téléphones pliables Magic V et/ou de tout nouveaux téléphones Honor Magic. Nous pourrions également voir un nouvel ordinateur portable MagicBook ou une tablette annoncés sur scène, mais nous devrons simplement attendre un peu plus pour un teaser officiel pour obtenir une image plus claire.

