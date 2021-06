Honor confirme que la série Magic3 arrive avec Snapdragon 888 Plus

Qualcomm a présenté le nouveau chipset Snapdragon 888 Plus plus tôt dans la journée, et de nombreux fabricants de smartphones ont déjà prêté allégeance à la nouvelle plate-forme. L’un des fabricants qui introduira un smartphone avec le SD888+ est Honor, marquant une étape énorme dans son développement en tant que marque indépendante.

Mme Fang Fei, présidente de la gamme de produits chez Honor, a déclaré que le nouveau chipset apparaîtra dans la prochaine série Magic3.

Les performances de pointe de la plate-forme et les gains en IA permettront à Honor de créer « une expérience mobile qui répondra aux besoins des utilisateurs les plus exigeants », a déclaré Fei.

Honneur Magie 2

L’annonce est énorme pour Honor après que la société se soit séparée de Huawei pour conserver ses relations avec les sociétés américaines. Agissant en tant que marque autonome, le fabricant peut désormais utiliser des produits avec des produits IP américains tels que le Snapdragon 888 Plus.

La bonne nouvelle intervient deux semaines après une autre déclaration majeure concernant les futurs téléphones Honor à venir avec les services mobiles Google. Il est sûr de dire que la prochaine série Honor Magic3 sera un véritable produit phare, apportant encore plus de compétitivité au marché déjà féroce des smartphones hautes performances.