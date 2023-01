Honor confirmé pour assister au MWC 2023, de nouveaux téléphones arriveront probablement

Le site Web de la GSM Association a confirmé la présence d’Honor au Mobile World Congress 2023 à Barcelone. L’entreprise aura cette fois son propre stand, contrairement à l’année dernière où elle n’organisait qu’un événement mais n’était pas présente sur le terrain. Cela indique clairement une annonce majeure lors de l’événement.

Le MWC 2023 débutera le 27 février à Barcelone, ce qui coïncide avec la date de lancement supposée de la série Magic5. Honor n’a pas encore officiellement confirmé ses plans, mais cette nouvelle découverte augmente définitivement les chances qu’ils se réalisent.

Nous avons pu voir les Magic5, Magic 5 Pro et Magic5 Ultimate avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2 et un système de caméra triple 50MP (quad sur le Pro et Ultimate, par Station de discussion numérique).

Nous garderons les yeux ouverts et vous tiendrons au courant une fois que Honor en aura révélé plus sur sa participation au MWC.