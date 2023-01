Honor confirme l’événement MWC le 27 février pour la série Magic 5, le lancement mondial de Magic Vs

Comme prévu, Honor a programmé un événement le 27 février lors du MWC à Barcelone. La société a confirmé qu’elle lancerait la série Magic5 et amènerait enfin les Magic V sur la scène mondiale. L’arrivée du pliable n’est guère une surprise, comme Tony Ran, président d’honneur de l’UE, a déjà promis dans une interview que le téléphone arrivera au premier trimestre 2023.

L’événement débutera à 13h30 CET et pourra être suivi en ligne. Nous aurons également des bottes sur le terrain pour préparer des impressions pratiques sur les appareils Magic5 dès la fin du lancement. Nous avons déjà manipulé The Magic Vs après ses débuts en novembre, et nous avons adoré son corps fin et léger.

La gamme Honor Magic5 devrait inclure trois téléphones alimentés par un chipset Snapdragon 8 Gen 2 – une version vanille, un Pro et un Ultimate. Nous avons également repéré un appareil Lite sur Google Play Console, alimenté par un chipset Snapdragon 695, et il pourrait également arriver au lancement à Barcelone. Il reste quatre semaines avant le lancement, et nous suivrons de près la rumeur pour plus de détails qui pourraient émerger avant le lancement du MWC.

