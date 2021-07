Honor confirme l’événement de lancement de la série Magic3 pour le 12 août

Hier, une rumeur a commencé à circuler selon laquelle Honor organiserait un événement de lancement mondial le 12 août, et aujourd’hui, la société elle-même nous l’a confirmé par le biais d’une invitation.

Comme vous pouvez le voir, l’invitation mentionne spécifiquement la série Honor Magic3, et elle nous donne également une belle vue rapprochée de l’une des caméras des prochains téléphones, dressée à l’horizon. Reste à savoir si cela implique ou non une énorme bosse de caméra, mais nous voterions sur « oui ».

Aucun autre détail n’a été fourni, mais puisque le mot « série » est utilisé, il est clair qu’il n’y aura pas qu’un seul appareil Magic3, mais plusieurs – trois Magic3, peut-être ? Le Honor Magic 2 a été lancé en 2018, donc cette suite a définitivement pris beaucoup de temps.

Les téléphones Magic3 mondiaux devraient avoir des services Google intégrés dès le premier jour, et comme la gamme Magic en général a été utilisée comme vitrine de trucs époustouflants, nous sommes assez excités pour ce qui s’en vient. Alors restez à l’écoute et nous vous dirons quoi faire quand le 12 août arrivera (et avant, puisque nous nous attendons à une tonne de fuites comme d’habitude).