Honor confirme la Super Charge de 66 W sur le Honor Play 5

Tel que rapporté par SeekDevice, Honor s’est rendu à Weibo pour annoncer officiellement que son prochain smartphone Play 5 5G sera équipé d’une charge de 66W. Cela confirme notre propre rapport d’un pronostiqueur le mois dernier qui proposait également des rendus divulgués du Honor Play 5.

Hier encore, Honor a taquiné le Play 5 sur Weibo où il a confirmé que l’appareil serait lancé le 18 mai. Sur la base des fuites et des teasers confirmés que nous avons vus jusqu’à présent, il est prévu que Honor puisse lancer plus d’une variante de Play 5.

L’affiche la plus récente présente la marque 5G tandis que l’autre ne le fait pas, donc en fonction de la structure de dénomination de l’affiche récente ci-dessus, il peut y avoir des variantes 5G et LTE du Play 5, chacune avec des systèmes de caméra différents et des différences de spécifications entre les deux.

La source • Passant par