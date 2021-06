Honor brevète les noms Magic Flip, Fold et Flex alors qu’il cherche à rejoindre la course pliable

Honor avance fièrement en tant qu’entreprise indépendante, et la semaine dernière, nous avons vu la première série phare depuis que la société s’est séparée de Huawei. Il s’oriente également vers des appareils pliables après avoir breveté au moins trois noms – Magic Flip, Magic Fold, Magic Flex.

Les noms commerciaux ne signifient pas nécessairement que Honor lancera trois téléphones, ni ne donnent un calendrier précis d’une arrivée pliable potentielle. Cependant, la société évalue certainement ses options et il semble raisonnable de s’attendre à ce qu’elle adopte le nouveau facteur de forme le plus tôt possible.

La liste des brevets comprenait également huit autres noms pour un routeur, des écouteurs, probablement quelques séries de tablettes (TOUCH, TAP et PAD), des services de partage (SHARE et DROP) et probablement un stylet (PEN).

Les marques ne sont actuellement demandées qu’en Chine, mais nous sommes assez confiants que nombre de ces produits atteindront les marchés mondiaux – après tout, l’intérêt de devenir indépendant était que Honor conserve ses positions sur les marchés étrangers.

Passant par