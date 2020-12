Honor devait présenter la série V40 en décembre, mais les derniers rapports indiquent que la marque a décidé de se regrouper et de faire le lancement le mois prochain, en janvier 2021. De plus, jusqu’à présent, il y avait généralement jusqu’à deux téléphones dans les alignements annuels V, mais cela pourrait changer et voir un troisième avec un objectif super-zoom / périscope.



« Nouvel honneur, nouvelles routes »

Le lancement d’un téléphone en janvier ne sera pas trop un retard pour la série Honor V40. Les Honor V10 et Honor V20 sont arrivés en décembre et sont finalement devenus mondiaux en prenant le surnom de View un mois plus tard. La gamme Honor V30 était un peu différente du déploiement mondial – la marque n’avait pas d’annonces majeures en dehors de la Chine, mais nous étions au dévoilement à Pékin il y a 12 mois.

Cependant, il y a une préoccupation majeure – Honor aura-t-il la capacité d’être compétitif sans être sous l’égide de Huawei, et cela affectera-t-il tout lancement mondial. Actuellement, il y a beaucoup trop d’incertitudes, mais j’espère qu’elles seront éliminées une fois que la série Honor V40 sera lancée.

