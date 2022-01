Honor apporte un produit phare Snapdragon 8 Gen 1 au MWC

Honor prévoit d’assister au Mobile World Congress où il annoncera le lancement mondial d’un téléphone Magic – le Honor Magic V, peut-être ? Le premier pliable de la société est l’un des appareils les plus intéressants à avoir été dévoilé récemment.

Le compte Weibo de Qualcomm est intervenu pour révéler que l’appareil sera alimenté par son chipset phare Snapdragon 8 Gen 1. Ce qui est le cas pour le V pliable, bien que cela n’empêche pas non plus l’introduction d’un nouveau produit phare.





Honor propose une série de téléphones Magic non pliables, dont les derniers ajouts – le trio Magic3 – ont été dévoilés en août et comportaient des chipsets Snapdragon 888 et 888+. Cependant, une lecture rapide du moulin à rumeurs ne trouve aucun signe de séquelles à ces téléphones, ce qui nous ramène au Magic V.

Et s’il s’agit bien de la star du show MWC d’Honor, il devra se mesurer au P50 Pocket de l’ancien parent Huawei, récemment arrivé en Europe au prix de 1 600 €. Le prix de départ de Honor Magic V de 10 000 CNY suggère que son prix en euros sera plus élevé que cela (le P50 Pocket commence à 9 000 CNY en Chine).

