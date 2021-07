Honor apporte un pliable avec un écran principal de 8 pouces, le secondaire est de 6,5 pouces

Honor travaille sur un smartphone pliable, comme le confirme une liste de surnoms brevetés, et un leaker sur Weibo a révélé quelques détails autour de l’appareil. Selon Digital Chat Station, Honor apportera un smartphone avec un écran principal de 8 pouces, tandis que le panneau secondaire sera de 6,5 pouces.

La source a également révélé que le panneau serait développé par BOE, le plus grand fabricant d’écrans en Chine. La société qui a travaillé avec Huawei dans le passé travaille actuellement sur une nouvelle technologie pour un couvercle en verre flexible ultra-mince pour protéger l’écran fragile.

Nous savons tous que Honor est désormais une marque indépendante et ses liens avec Huawei ont été coupés en théorie, mais dans la pratique, nous voyons encore beaucoup de similitudes. Même avec cette rumeur pliable, les diagonales correspondent aux Huawei Mate X et Mate Xs. Ces téléphones se replient vers l’extérieur et le grand écran de 8 pouces se transforme en un panneau secondaire principal de 6,6 pouces et un autre à l’arrière qui est utilisé pour les appels vidéo et les selfies.

Si Honor empruntera les connaissances de son ancienne société mère ou travaillera seul pour développer quelque chose d’unique, nous n’avons pas encore appris quand nous aurons plus d’informations.

