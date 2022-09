Honor annonce une stratégie Dual Flagship à l’IFA, Honor 70, Pad 8 et MagicBook 14 font leurs débuts en Europe

Aujourd’hui, à l’IFA 2022, Honor a annoncé sa nouvelle stratégie Dual Flagship – en bref, Honor lance ses téléphones pliables à l’international. Et puisque l’entreprise “embrasse l’avenir connecté”, elle a taquiné le prochain MagicOS 7.0, qui vise à connecter les smartphones, les PC et les appareils IoT ensemble.

Avant de nous plonger dans les autres nouvelles annonces majeures, passons en revue les nouveaux lancements. Le Honor 70 est disponible sur certains marchés européens à partir d’aujourd’hui. Au Royaume-Uni, une unité de 8/128 Go peut être la vôtre pour 480 £ (avec la possibilité de diviser cela en trois versements de 160 £). En Europe continentale, le modèle 8/128 Go sera vendu 550 €, celui 8/256 Go 600 €. Nous avons un test du Honor 70 pour tout savoir.











Le Honor 70 sort aujourd’hui en Europe

Le Honor Pad 8 est également lancé aujourd’hui. La tablette 12 pouces sera disponible sur plusieurs marchés à travers l’Europe. Au Royaume-Uni, vous pouvez en acheter un (4/128 Go) pour 250 £ (ou 3x 83,33 £), sur le continent, il est de 330 € avec un modèle 6/128 Go également disponible pour 350 €.











Les précommandes commencent aujourd’hui pour le Honor Pad 8 commencent aujourd’hui en Europe

La société actualise également son ordinateur portable 14 pouces alimenté par Intel – le nouveau Honor MagicBook 14 est doté d’un processeur Intel Core i5-12500H de 12e génération et peut être configuré avec un GPU Nvidia GeForce RTX 2050. Il s’agit du premier ordinateur portable Honor à proposer OS Turbo, qui améliore l’efficacité énergétique de plus de 20 %. Cela signifie que la batterie de 75 Wh est suffisante pour 17 heures en veille. Et il y a une charge rapide, donc 15 minutes de charge équivalent à 3,5 heures de temps de fonctionnement.











Le Honor MagicBook 14 avec processeur Intel de 12e génération est également en précommande aujourd’hui

Les précommandes pour le nouveau MagicBook 14 alimenté par Intel commencent aujourd’hui sur certains marchés européens. La version de base i5 coûte 1 099 €, tandis que l’ajout du GPU discret RTX2050 le fait passer à 1 299 €. Les livraisons et les ventes ouvertes commencent le 18 septembre. Remarque : Honor a également un nouveau MagicBook 14 avec un processeur Ryzen 6000, mais celui-ci n’a pas encore fait son chemin en Europe.

Aujourd’hui, Honor présente également Spatial Audio – une technologie de casque pour les expériences AR et VR de nouvelle génération qui utilise des accéléromètres et des gyroscopes pour suivre votre tête et créer une scène sonore 3D immersive. Spatial Audio est capable de positionner des sources sonores virtuelles aussi près que 15 cm (6 pouces) et jusqu’à 10 m (33 pieds). Outre AR et VR, cette technologie peut être utilisée pour les films, la musique et les jeux.

Soit dit en passant, Honor a travaillé avec Arloopa pour mettre au défi deux artistes renommés – Yunuene et Timo Helgert – de créer une expérience AR sur place dans la Speicherstadt de Hambourg (un site du patrimoine mondial de l’UNESCO) centrée sur l’emblématique bâtiment Wasserschloss.











Un pic à l’expérience AR au bâtiment Wasserschloss

Très bien, parlons de la stratégie Dual Flagship. Il apportera “les prochains smartphones pliables phares et les smartphones phares polyvalents” en Europe et dans d’autres régions du monde pour une approche à deux volets du marché haut de gamme.

Les détails exacts ne sont toujours pas clairs – le Honor Magic V arrive-t-il en Europe ou les habitants devront-ils attendre le prochain pliable d’Honor ? Cela deviendra clair dans un futur proche. Quant au “produit phare polyvalent”, ce rôle continuera d’être rempli par la série Magic4 et ses suites.

Le Honor 70 et le Pad 8 sont lancés avec Magic UI 6.1 (basé sur Android 12). La prochaine version majeure du logiciel s’appellera MagicOS 7.0 et couvrira non seulement les smartphones, mais également les PC et l’IoT.

La plupart des détails sont encore secrets, mais la société a révélé une fonctionnalité : le nouveau système d’exploitation permettra aux utilisateurs de contrôler un ordinateur portable, un smartphone et une tablette Honor avec le même clavier et la même souris. De plus, il y aura un partage de fichiers transparent entre les appareils. MagicOS 7.0 sera entièrement dévoilé au cours du dernier trimestre 2022.









MagicOS 7.0 arrive au quatrième trimestre 2022

Avant cela, Honor permettra aux smartphones et aux PC de collaborer d’une autre manière : il étendra la prise en charge de Microsoft Phone Link (anciennement Your Phone) à l’échelle internationale (actuellement, il n’est disponible qu’en Chine). Le Honor Magic4 Pro sera parmi les premiers modèles internationaux à bénéficier du support Phone Link, le Honor 70 le recevra bientôt sous forme de mise à jour OTA.

Nous traiterons les nouveaux appareils Honor présentés aujourd’hui, alors restez à l’écoute pour plus de détails à leur sujet à venir.