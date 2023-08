Honor annonce un partenariat avec PSAV Global pour un retour en Inde

Honor a confirmé son retour sur le marché indien la semaine dernière, et aujourd’hui, la marque a annoncé un partenariat clé qui aidera l’entreprise à étendre rapidement sa présence dans le pays.

La coopération est avec PSAV Global – une entreprise locale qui offre un vaste réseau de plus de 5 000 détaillants et distributeurs qui couvrent plus de 100 villes. Le partenaire fournira également des solutions de marketing, de services et de distribution à Honor.

L’équipe HonorTech

L’annonce est venue d’HonorTech, la marque d’Honor en Inde, et a promis à ses clients « des solutions et des expériences avancées, fiables et autocentrées ». La collaboration s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement indien pour «l’autosuffisance technologique» et constituera une étape importante dans cette direction.

En bref, PSAV Global fera une grande partie du travail de terrain pour Honor jusqu’à ce qu’il mette en place ses opérations locales. La société aidera à importer des appareils, s’occupera des canaux de distribution et du stockage en entrepôt, gérera les promotions marketing et offrira des services de garantie et de réparation.

Cela laisse l’équipe HonorTech, avec Madhav Sheth en tant que PDG, pour s’occuper de la situation dans son ensemble, comme la stratégie d’entreprise, la supervision des lancements de produits, les finances et les relations avec la clientèle.