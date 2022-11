Honor annonce MagicOS 7.0 et un calendrier de déploiement anticipé

Un jour avant le grand dévoilement de la série Honor 80 et des Magic V pliables, Honor a annoncé MagicOS 7.0 – sa dernière interface Android. La nouvelle version succède à Magic UI 6.2 et sera présente sur tous les téléphones Honor à venir. MagicOS apporte une refonte visuelle complète avec plusieurs fonctionnalités remarquables.

MagicOS 7.0 présente une conception plus simplifiée avec des icônes plates, des animations fluides et la nouvelle police Honor Sans utilisée dans toute l’interface utilisateur. L’écran d’accueil contient désormais des dossiers plus volumineux facilement accessibles. Les nouveaux widgets permettent une expérience plus personnalisée. Honor a également introduit un nouvel éditeur vidéo intégré.

MagicRing est le nouveau nom d’Honor pour les transferts de fichiers transparents, le presse-papiers intelligent, la gestion des appels et des notifications entre les appareils MagicOS et les autres ordinateurs portables et tablettes Honor. Les pliables bénéficient en outre d’un clavier à écran partagé, d’un widget intelligent et d’une prise en charge du gestionnaire de tâches. Magic Text est une autre nouveauté qui reconnaît le texte dans les images et permet aux utilisateurs de numériser et d’enregistrer du texte au format PDF.

Honor OS TurboX promet des lancements d’applications plus rapides et une gestion optimisée de la consommation d’énergie au niveau du système, tandis que MagicGuard s’occupe des aspects du système, de la protection de la vie privée et de la sécurité financière et protège également les appareils contre les logiciels malveillants.





Honor a également partagé une première liste d’appareils qui recevront la mise à jour MagicOS 7.0 en Chine. La liste des appareils est spécifiquement destinée à la Chine, tandis que le calendrier et la liste de déploiement mondial seront partagés en temps voulu.

Appareils éligibles Honor MagicOS 7.0 et calendrier de déploiement :

Décembre 2022

Honneur Magie V

Honneur Magic3 Édition Ultime

Honneur Magic3 Pro

Honneur magique3

Honneur V40

janvier 2023

Honneur Magic4 Édition Suprême

Honneur Magic4 Pro

Honneur magique4

Février 2023

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honneur 70

Mars 2023

Honor 60 Pro

Honneur 60

Honneur 50 Pro

Honneur 50

avril 2023

Honneur X40 GT

Mai 2023

Honor V40 édition de luxe légère

Honneur X40

Honneur X30

La source (en chinois)