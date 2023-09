Honor 90 prend une nouvelle couleur

Le discours d’ouverture de Honor à l’IFA 2023 vient de se terminer et bien que les pliables aient été le grand sujet de discussion, nous avons également eu droit à une nouvelle option de couleur du Honor 90 avec la variante de couleur Peacock Blue faisant ses débuts mondiaux. Honor 90 a récemment été couronné «Meilleur achat de smartphone 2023-2024 » par l’Expert Imaging and Sound Association (EISA) et Honor célèbre l’occasion en proposant la nouvelle option de couleur sur les marchés mondiaux.









Honor 90 en bleu paon

Honor a annoncé sa série Honor 90 en Chine en mai et a ensuite introduit le Honor 90 en Europe en juillet dans trois options de couleurs : vert, noir et argent.

L’option Peacock Blue présente un mélange élégant de couleurs jaune, orange et bleu clair et un dos en verre dépoli. Les anneaux de la caméra comportent également des éléments bleus accentués avec un revêtement brillant. Le prix reste à 550 €/450 £ pour la version 8/256 Go et à 600 €/500 £ pour la version 12/512 Go. Vous pourrez bientôt vous procurer le Honor 90 dans son nouveau coloris Peacock Blue auprès de Honor et de revendeurs partenaires à travers l’Europe.

Pour plus de détails sur le Honor 90, consultez notre examen pratique ici.